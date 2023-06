Avez vous des conseils sur les trucs à visiter à Geneve (assez proche l'un de l'autre), le lac dans un premier temps et ensuite ?? Sur un coup de tête, j'ai pris les billets pour la suisse. (l'hôtel se situe proche de Vernier (nord), proche de l'aéroport il me semble ??). 2 nuits là bas 375CHF ça pique, la suisse quoi ...Comment se déplacer facilement pour visiter ? j'ai vu pas mal de tramway, ya des pass à la journée ?? et aussi entre l'aéroport et l'hôtel, vous me conseillez quoi comme transport ?pour les billets 315€ aller retour pour deuxun truc incontournable à manger ?ça fait longtemps j'ai pas filmer, je ferai une petite video de 5/7min sur geneve, je sortirai la vidéo début juillet et en janvier une video sur l'inde encore (j'y vais en décembre 15jours, il va faire froiiiiid)en attendant ma dernière vidéo c'était bruges, ya 8mois .... :