Qu'en pensez vous?Je Viens juste de finir,ce que retiens c'est que j'ai hâte de voir la suite très prometteur mais pas sans défauts.



Clairement un FF qui se démarques des derniers épisodes (hormis le 14).Un jeu qui a l'air de se vouloir bien plus mature .



Dans les points positifs et bien clairement l'histoire qui est le centre d'intérêt numéro 1 du jeu (a noter pour l'instant on joue très peu et il y a énormément de cuts-scenes)

On a clairement envie de découvrir ce qu'il va se passer,les personnages ont l'air assez travaillés et la VF est bonne.

On sent clairement l'inspiration GOT.



Ensuite l'ambiance générale qui se dégage du jeu j'accroche complètement ,après c'est selon les goûts et les couleurs perso ça me plaît ce que j'ai vu c'est très accrocheur

Et niveau musical d'ores et déjà de très bon thèmes et ça fait plaisir.



Pour le gameplay rien de révolutionnaire mais ca se joue bien le feeling est plutôt bon a voir avec l'avancée de l'histoire si on arrive à un truc plus technique.

Pour l'instant attaque simple attaque magique dash et système d'esquive avec R1 si esquive parfaite on a le droit au fameux ralenti.

Toujours ce système de "choc" introduit dans ff13 ça ne bouge pas de ce côté là.



Dans le un peu moins bon sans Surprise c'est pas la claque on est defitivement sur un jeu PS4 et ça rame un peu parfois mais c'est une démo .

Mais il arrive quand même a sortir des effets très sympas a la fin sans spoilers et les cuts scènes rendent bien.

Je pense que si la variété des décors est a la hauteur ça peut être vraiment sympa.



On part sur un jeu ultra dirigiste,beaucoup de qte beaucoup d'aide a l'écran et le challenge a l'air pour l'instant absolument inexistant (peut être pour la démo?) J'espère quand même un juste milieu ensuite j'imagine vraiment pas le jeu entier comme ça.



Mais a part ça ça me rassure clairement on part sur l'un des titres majeurs de cette année et il sera Miens day one j'ai clairement hâte de voir la suite ça m'a vraiment donné envie c'est une bonne démo pour ma part car je savais plus si je le prenais ou pas .