Ah que coucou!



Les jeux récents comme Resident Evil 4 demande d'activer le HDR avec W10 pour que l'option HDR soit visible dans le jeu.



Problème, c'est quand on active le HDR sur W10...ben c'est activé quoi^^ et une fois le jeu lancé on voit bien la différence mais du coup quand on active le HDR AUSSI dans les options du jeu, on voit bien une "surcouche" qui assombrit le jeu.



Donc ma question est simple:



A quoi ça sert que le jeu demande d'activé le HDR si c'est pour l'activé une deuxième fois dans le jeu ? Est ce que ça vous la fait aussi ?



Merci

(je delete l'article après)