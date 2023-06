Après 2h de jeu sur la démo, je peux faire un rapide retour sur ce souls like.



Les plus:

-Très joli

-Esthétiquement impressionnant (un mélange de bloodborne et de bioshock)

-Gameplay solide à la bloodborne

-Bonne ambiance

-Une inspiration bloodborne appréciée

-Le hub est plutôt classe



Les moins:

-Rapidement punitif

-Le plagiat de bloodborne est un peu trop visible



Malgré une inspiration et des références un peu trop visibles à bloodborne, lies of p arrive à se démarquer de la concurrence par son ambiance steampunk gothique.

On peut peut être reprocher des mini boss et des boss avec des barres de vie un peu trop élevés pour un début de jeu. (Mais je suppose que j'ai loupé des petits trucs pour booster mon personnage, à part le level up et le level up des armes)



On tient là peut être une future perle pour les fans de souls like, un potentiel prétendant pour être dans le top 5 des meilleurs souls like.