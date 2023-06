Selon des "insiders" tous ces jeux devraient avoir des dates de sorties et/ou trailer très prochainement.Bon logique en même temps a savoir c'est quoi le très prochainement.Avec un peu d'espoir(et après le fiasco du PSS) pourquoi pas un d'entres eux présents ce soir,si oui lequel ?perso sans surprise je veux voir James Sunderland ce soir mais dans le côté logique et la relation entre Kojima et GK pas a l'abri de voir ds2

Like

Who likes this ?

posted the 06/08/2023 at 04:33 PM by denton