Vidéo très intéressante de la chaîne "Parlons peu, Parlons bien" sur le sujet des méfaits de l'industrie du jeu vidéo.Pour les susceptibles, ne prenez pas la mouche, écoutez jusqu'au bout et commentez par la suite.Le titre de la vidéo et la vignette prête à sourire mais visionnez quelques minutes, c'est plus sérieux que vous ne le pensez.Vous verrez que le médium en lui même n'est pas diabolisé mais son utilisation car utilisé à bon escient (on le vois avec les Serious Games), le jeu vidéo peut-être bénéfique.Pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes, le débat reste ouvert.