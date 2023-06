désolé mais assez urgent, je delete l'article juste après, j'arrive pas à trouver l'info sur le net



Je vais acheter un carnet de ticket de metro (t+) à 22€ et quelques (vendu dans un RELAY) pour Paris



Est ce que je peux utiliser ces tickets pour le RER et Metro ?



Pour le trajet roissy cdg 2 vers St Denis (j'ai mon air bnb proche de la basilique cathedrale st denis, du coup je sais pas c'est quoi le metro le plus proche), metro ligne 13 basilique de st denis je pense ??



et St denis vers tour eiffel, j'y vais comment ? (sans trop switcher entre les lignes)



Est ce que je peux utilser un seul ticket pour le trajet CDG T2 vers ST denis ou il en faut plusieurs ?



Désolé, je suis pas de Paris