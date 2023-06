Bonjour à tous,



je n'ai pas trouvé de réponse convaincante sur internet donc je me demandais quel est le soucis avec GTA 4 ?

Pourquoi TOUS les GTA ont eu le droit à plusieurs portages et "version HD" (même si catastrophiques) mais GTA 4 est le grand oublié ?

GTA 5 a quand même eu le droit à 3 générations de consoles !

GTA 4, lui, une seule !

Pourtant, dans mes souvenirs, même si je ne suis pas fan de la gueule de Niko Bellic, le jeu était loin d'être une bouse infame.



Je n'ai pas souvenir non plus que le contenu soit impossible à sortir aujourd'hui (idées anti woke ou anti lgbt par exemple) qui pourraient poser problème à notre Rockstar de plus en plus moralisateur et lissé. Il y avait même "the ballad of gay tony" qui était plus inclusif que haineux.



Est ce que vous auriez connaissane d'une raison ? Des ayants droits mécontents ? Des contrats avec les voix peut etre ? les musiques ?



Pourquoi GTA 4 est à ce point là le grand oublié de la série ?