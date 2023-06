Extrait de l'interview dign suite au gameplay contre liquide flame.Nhesitez pas a aller consulter le lien. "Même si vous perdez, vous pouvez modifier votre configuration directement à partir de l'écran de fin de partie avant de reprendre le jeu, » explique Suzuki. « Vous pouvez apprendre les patterns d'attaque lors de votre première tentative, puis équiper les capacités d'Eikon en conséquence. Pour le combat contre Liquid Flame, je pense que vous serez en mesure de déterminer quelles capacités d'Eikon vous conviennent le mieux. » Suzuki précise que l'équipe a veillé à ce que les combats de Final Fantasy XVI ne soient jamais trop difficiles pour éviter toute envie d'abandon. Si vous êtes vaincu par un boss pendant l'une de ses dernières phases, le combat recommence à partir de cette phase lors de votre prochaine tentative. Cela vaut pour les deux niveaux de difficulté que vous pouvez choisir lors de votre première partie. « Le principal attrait du jeu est son histoire, et nous voulons que nos joueurs suivent la vie de Clive jusqu'à la fin, » explique Takai. « C'est pourquoi nous avons veillé à ce que les modes Histoire et Action, les niveaux de difficulté que vous pouvez choisir lors de votre première partie, ne soient pas trop difficiles. »

posted the 06/02/2023 at 05:50 AM by denton