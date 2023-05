On est d'accord ce Marvel's Spider-Man 2 n'a pas l'air d'être le plus beau jeu du monde (au niveau des quelques visages quand a vu surtout pour moi et sur les éclaboussures d'eau.) Et c'est honteux pour une machine à 500/550€, pour un studio qui carbure et pour un jeu qui sort dans 6 mois alors qu'on sait que Insomniac Games optimisent leur jeu à une sacré vitesseMais un peu de réflexion et d’honnêteté ne ferait pas de mal à certains quand ça compare un screenshot d'un live youtube pris avec la touche IMP.ECR par un troll et une "vraie" capture faite en 4K sur la vidéo sortie derrière. "Mais du direct feed 4K y a pas vraiment de différence avec du 1080p d'un live youtube, ça change rien au rendu global"Pourquoi tu te plains sur trois poils de cul si t'es incapable de voir la différence internet ?Pour switcher d'une image à une autre, cliquez sur les deux et passez d'un onglet à un autre si ça peut aider certains à voir la différence. Et encore je n'ai pas pris la vidéo du live mais juste une en 1080p et une autre en 4K...Bref je ne cherche pas à prouver que le jeu est dingue visuellement, juste que les pseudo techos qui chialent sur trois poils de fourrure en rentrant dans le jeu des trolls. Je ferme la parenthèse sur cet épisode du fameux "downgrade" à la sortie de tous les jeux PS comme pour les flaques d'eau pour le premier Spidey sur PS4.