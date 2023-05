... ou presque !!!- RPG : check- Iles flotantes : check- combats en vaisseaux volants : check- Pirates : checkPour la qualité finale, on verra...L'éditeur PQube et le développeur Octeto Studios ont annoncé le RPG au tour par tour, Sky Oceans: Wings for Hire,pour PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam.Des siècles se sont écoulés depuis la Grande Diffusion, un événement cataclysmique qui a brisé la surface de la planète, projetant de grandes portions de terre vers le ciel et détruisant la majeure partie de la civilisation humaine dans le processus. Les restes de la planète se trouvent encore dans l'atmosphère, où l'humanité a formé de nouvelles tribus et s'est adaptée pour vivre dans le ciel... Prenez le rôle de Glenn Windwalker, un capitaine jeune et tenace qui aspire à l'exploration alors qu'il est plongé dans l'aventure d'une vie...Revivez l'âge d'or des JRPG classiques avec un récit touchant et sincère sur la recherche d'un but et la construction d'amitiés qui durent toute une vie.– En tant que chef de votre équipage, vous devez recruter de nouveaux membres et obtenir suffisamment de ressources pour votre flotte.– Planifiez tactiquement vos attaques et adaptez votre stratégie lorsque vous affrontez des adversaires dans le ciel bleu.– Améliorez votre équipage avec de nouvelles capacités spéciales au fur et à mesure que vous progressez dans un récit sinueux ! Gérez vos ressources et développez vos départements de dirigeables à mesure que de nouveaux personnages rejoignent votre bande de pirates.– De superbes visuels inspirés de l'animation japonaise créent des environnements variés et une conception de personnages mémorable. Découvrez de nouvelles villes et cultures, et aidez à résoudre les problèmes locaux pour gagner leur soutien et leur fidélité.– Une bande sonore originale magnifiquement orchestrée vous accompagne tout au long de votre voyage.Que vous voyagiez à pied à travers des villes magnifiquement animées ou que vous preniez le ciel ouvert à bord de votre dirigeable, Sky Oceans: Wings for Hire récompense ceux qui explorent. Explorez divers endroits pour nouer de nouvelles relations et découvrez des missions supplémentaires pour découvrir des trésors secrets!Recrutez votre propre équipage de Pirates du ciel un par un. Chaque membre unique vient avec ses propres antécédents, forces, faiblesses, goûts et aversions, et vous êtes responsable de les garder heureux pour l'efficacité des bonus dans les batailles. Il existe plusieurs options de dialogue lors de l'interaction avec les personnages de Sky Oceans: Wings for Hire. Vos choix auront un impact sur ce qu'ils pensent de vous, alors choisissez vos décisions avec soin!Affrontez vos adversaires à ciel ouvert dans des combats aériens palpitants, magnifiquement rendus avec de magnifiques éléments d'interface utilisateur à couper le souffle. Choisissez tactiquement vos attaques ou prenez l'option d'échapper aux tirs entrants de vos ennemis! Après de longues batailles dans le ciel, il est important de maintenir la sécurité de vos équipes. Améliorez la puissance offensive et défensive de votre équipe avec des armes supplémentaires, de l'équipement renforcé et des améliorations d'agilité pour vous aider à survivre !