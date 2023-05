Hiro Mashima, connu pour la série Fairy Tail va s'occuper du chara design d'un nouveau projet développé par Marvellous.intitulé "Project Magia", on ne sait pas grand chose du jeu pour le moment, ça pourrait être un ARPG ou un jeu d'action.En parlant de ça, qui a des nouvelles de Re:Fantasy d'Atlus ?

posted the 05/26/2023 at 12:53 PM by rockmanz