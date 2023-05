Titre :

Voici la liste des jeux annoncés hier lors du Playstation Showcase et qui sortiront aussi sur PC.Pas de guéguerre, pas de conneries de masterace à deux balles, juste des faits.Haven StudiosJeu de braquages par le nouveau studio de Jade RaymonArrowhead2023Suite du shoot 'em up de 2015. Passage en mode TPS.One More LevelSuite du Fast FPS sorti en 2020.Ascendant Studios20 juillet 2023First Person Magic Shooter.S-GameAction RPG Chinois disponible sur Steam et l’EGSGiant SquidNouveau jeu d’aventure des créateurs de Abzu et The PathlessCroteam2023Suite du jeu de puzzles du même nom.Nomada StudioNouveau titre par les développeurs de GrisThe Gentlebros20243è opus de la série des Cat Quest.All Possible Futures2023Jeu d’aventure en 2D/3D.KonamiRemake visual de MGS3.Konamiautomne 2023Les trois premiers opus iconiques de la franchise METAL GEAR SOLID.Dreamlit GamesUn open world city builder.Remedy17 octobre 2023Suite du jeu de 2010 mais qui devient un jeu d’horreur.Ubisoft12 octobre 2023AC revient à ses racines.The Glory SocietyLe nouveau des développeurs de Night in the Woods.CygamesHiver 2023Action RPG JaponaisCapcom2 juin 2023L’énième suite d’un petit jeu de baston pas trop connu.Hadoque2024Un metroid-vania sous acides.CapcomLa suite du célèbre Action RPG de Capcom.Vertigo Games2023La suite du Zombie VR Shooter.Bungieun PVP Extraction Shooter de BungieBungieLe prochain DLC de Destiny 2. Plus d’information le 22 aout 2023.Firewalk2024Un nouveau FPS PVP.