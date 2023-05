"Les mots peuvent tuer"-Skull Face

Lien de l'article d'origine : https://www.ledonline.it/index.php/transmedialiteracy/article/view/1125/1151 Traduction via DeeplRÉSUMÉ - Dans le dernier volet de la série Metal Gear Solid d'Hideo Kojima, Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (2015), le langage prend une fonction totalement étrangère à son rôle de longue date dans la construction de mondes artistiques. Alors même qu'il est utilisé pour construire le monde autour du protagoniste Punished "Venom" Snake, le langage parlé devient une arme entre les mains de son ennemi Skull Face, qui déploie une espèce de parasite mortel qui attaque les cordes vocales de son hôte, dans le but ultime de détruire la langue anglaise et tous ceux qui la parlent. Cet article explore à la fois la manière dont le langage est utilisé pour construire, selon les termes de Marie-Laure Ryan, le "storyworld" de MGSV, et comment la parole vient, à travers Skull Face, menacer ce monde (2014). En appliquant l'approche rhétorique de Ian Bogost à l'analyse des jeux vidéo, ce projet étudie les potentialités interprétatives de l'anglais parlé en tant que lingua franca (ELF) rendues possibles par la " représentation procédurale " du langage de MGSV, notamment en ce qui concerne l'anglais en tant que force armable ([2007] 2010). En étendant les implications de l'anglais comme puissance destructrice de Skull Face à des situations réelles d'oppression linguistique, l'article montre comment MGSV crée des opportunités pour interroger le rôle de la langue anglaise dans la construction de mondes coloniaux réels. Pour contextualiser ces préoccupations, le projet intègre d'autres "mondes" qui partagent les préoccupations linguistiques de MGSV, notamment celui de 1984 de George Orwell. La recherche sur le FLE, ainsi que les travaux anticolonialistes de Paulo Freire et d'Edward Said, sont appliqués à l'exploration du langage en tant qu'outil à la fois pour le totalitarisme et la révolution, et l'article se termine par une réflexion sur les moyens de décolonisation idéologique et linguistique. Grâce à cette approche du MGSV, le projet transmet les dangers réels de l'anglais comme lingua franca, et théorise la manière dont nous pourrions passer de la théorie des médias à l'action dans le monde réel.Les mondes artistiques ont longtemps été créés à l'aide de langages de toutes sortes. Les mots créent des images, des odeurs, des sentiments et l'histoire de personnes et de lieux qui n'ont peut-être jamais été vus par un utilisateur ou un public. Dans les films et les romans, le langage exprime les pensées les plus intimes d'un personnage et fonde les relations entre les acteurs d'une histoire. Même dans les jeux vidéo, où les éléments visuels (graphismes et gameplay) sont souvent au centre des préoccupations, le langage est essentiel pour créer des mondes riches et exploitables. Un monde particulièrement viscéral de ce type est celui construit par Hideo Kojima dans sa série de jeux vidéo Metal Gear Solid et ses riches prolongements transmédias dans les bandes dessinées et les romans. La série de Kojima a souvent mis l'accent sur le rôle de la langue dans la construction du monde, en particulier le rôle de l'anglais en tant que langue parlée, qui est utilisée pour transmettre l'intrigue, établir des liens entre les différents épisodes et transmettre les histoires tortueuses et imbriquées des personnages de la série. Dans le volet 2015 de la franchise, Metal Gear Solid V : The Phantom Pain, écrit et réalisé par Kojima, la langue parlée est utilisée pour aider à construire le monde historique, politique et philosophique du jeu. Dans ce titre multimodal, la parole permet d'approfondir l'expérience du joueur dans la peau du protagoniste Punished "Venom" Snake, même si la parole devient une arme entre les mains de l'ennemi juré de Venom, Skull Face. Ci-dessous, j'explore d'abord comment le langage - l'anglais parlé, en tant que lingua franca de The Phantom Pain - est utilisé pour construire le " storyworld ", pour reprendre le terme de Marie-Laure Ryan (2014), du titre, et ensuite, comment la parole vient simultanément menacer ce monde, en attirant l'attention sur l'utilisation du langage parlé comme arme dans le roman 1984 de George Orwell ([1949] 1977). Je fais également ressortir le potentiel interprétatif du jeu pour interroger le rôle de l'anglais en tant que lingua franca (ou ELF) dans le monde réel, en appliquant le concept de " représentation procédurale " de Ian Bogost ([2007] 2010). En étendant les arguments élaborés dans le jeu au sujet de l'anglais parlé, arguments qui dépeignent la langue comme une force destructrice associée au militarisme colonial, à l'exemple de la langue comme arme en 1984 et au danger de la langue dans le monde réel, je montre comment MGSV crée des opportunités pour interroger le rôle de l'anglais en général comme outil pour construire les mondes réels du colonialisme et de l'impérialisme. Enfin, j'explore comment la langue parlée pourrait également fonctionner comme un outil de rébellion et de décolonisation, par lequel les peuples vivant dans l'oppression des mondes coloniaux peuvent commencer à repousser par la parole collaborative et à rétablir les mondes qui ont été déplacés par l'imposition coloniale.Sorti en septembre 2015 après le prologue Metal Gear Solid V : Ground Zeroes l'année précédente, The Phantom Pain est un jeu d'espionnage et de furtivité en monde ouvert. Le titre a été acclamé par la critique et a connu un succès commercial, et il marque le dernier jeu que Kojima a publié par l'intermédiaire de Konami avant que les deux parties ne se séparent après sa sortie. L'action tentaculaire de The Phantom Pain se déroule principalement en Afghanistan et en Afrique du Sud en 1984, alors que le joueur guide Venom à travers 50 missions de collecte de renseignements, de sabotage de bases ennemies et de tentative de rapprochement avec Skull Face afin de se venger de la destruction de la Mother Base de Venom à la fin de Ground Zeroes. Dans l'intervalle, le joueur accumule également des ressources et recrute du personnel dans le but de reconstruire la Mother Base et de renforcer l'armée privée de Venom, les Diamond Dogs. Même après la défaite de Skull Face et de son char à propulsion nucléaire, Metal Gear Sahelanthropus, Venom doit affronter une souche mortelle de parasites des cordes vocales créée par Skull Face. Ces parasites, qui ont la capacité d'éradiquer des langues et des peuples entiers, constituent l'impulsion centrale de l'armement que j'évoque dans mon titre, et fondent les arguments rhétoriques de The Phantom Pain sur le langage.Pour établir la composition du monde du jeu de Kojima, composition qui vaut également pour les autres mondes examinés ci-dessous, je me tourne vers l'ouvrage de 2014 de Marie-Laure Ryan et Jan-Noël Thon, Storyworlds across Media : Toward a Media-Conscious Narratology. Dans son essai "Story/Worlds/Media : Tuning the Instruments of a Media-Conscious Narratology", Ryan fait une distinction essentielle, tout en discutant des "mondes" de divers types de médias, entre les façons générales dont les mondes basés sur les médias sont compris familièrement, et ce qu'elle appelle spécifiquement les "storyworlds". Contrairement aux "visions du monde" présentées dans les médias par leurs créateurs, ou au "monde de l'auteur" qui s'étend au-delà d'une histoire dans le monde réel, un storyworld est "quelque chose de projeté par des textes individuels" qui "nécessite un contenu narratif" (Ryan 2014, 32). Dans cette formulation, " chaque histoire a son propre storyworld " (ibid.). Le concept de storyworld fournit une base rigoureuse pour explorer les façons dont les expériences des médias sont composées narratologiquement, en embrassant les questions des rôles que divers éléments jouent dans la construction artistique, comment l'utilisateur comprend ces éléments et la construction en général, et pourquoi ces éléments particuliers ont pu être sélectionnés. Le concept de " storyworlds " de Ryan et Thon établit également une base narratologique importante pour le phénomène du " storyworld ". une base narratologique importante pour le phénomène de la narration transmédia, où les histoires voyagent entre différents médias et univers narratifs. Dans leur introduction à Storyworlds across Media, Ryan et Thon visent à "élargir le champ d'application de la narration transmédia". d'"élargir le champ d'application de la narratologie au-delà de son territoire "natif" de la de la narration basée sur la langue" (2014, 2), notant que la langue est un support fondamental de la fondamental de la narration. Le rôle étendu de la langue dans la narration, bien bien sûr, présente certaines difficultés dans l'utilisation de la langue comme point d'entrée dans une discussion sur les mondes de l'histoire. Ryan met en garde : "Le concept de monde des histoires représente un écart par rapport à l'idée ... que l'expérience de la littérature ... est essentiellement une expérience du langage " (2014, 43). Cela ne doit pas impliquer que le rôle de la langue soit ignoré, mais plutôt que la langue ne soit pas ne doit pas être considérée comme l'unique propriétaire de l'expérience dans un texte. Dans la discussion qui suit, j'étudie le rôle de la langue, non pas en tant que seul élément dictateur dans divers types de mondes, mais comme un aspect parmi d'autres qui participe à leur construction, un aspect de la vie de l'individu. qui participent à leur construction, un aspect qui, dans sa fonction même dans les textes textes que je traite, remet en question le pouvoir qu'elle exerce.Pour aborder directement les préoccupations théoriques du langage, j'applique également ici la théorie de Ian Bogost, centrée sur les jeux vidéo. Bogost, dans Persuasive Games : The Expressive Power of Videogames, Bogost aborde les jeux vidéo du point de vue de leur "rhétorique procédurale ... une technique pour argumenter avec des systèmes informatiques et pour décortiquer les arguments informatiques" (2010, 3). Cette approche permet d'isoler un thème dans les jeux vidéo, dans ce cas l'anglais parlé, et suscite des questions à son sujet, telles que : quels arguments sur l'anglais sont montés, quelles revendications sont faites, et quelles autres possibilités d'interroger le rôle de ce thème sont présentées ? Tout comme "nous pouvons interroger la littérature, l'art, le cinéma et la vie quotidienne sur les processus sous-jacents qu'ils retracent", Bogost affirme que nous pouvons faire de même avec les jeux vidéo (2010, 5). Au fur et à mesure que le joueur progresse dans un jeu en effectuant des actions, en accomplissant des tâches, en répondant à des invites et, plus généralement, en se familiarisant avec les mécanismes du monde du jeu, celui-ci révèle des positions rhétoriques sur ses principales préoccupations. À partir de là, il est possible de tirer des conclusions sur le contenu persuasif d'un jeu, précisément comme je le fais ci-dessous pour The Phantom Pain. L'approche de Bogost, comme en témoigne son désir de faire dialoguer les jeux vidéo avec "la littérature, l'art, [et] le cinéma", est un partenaire naturel pour la théorie du monde des histoires de Ryan. Ryan fournit une structure à grande échelle pour l'investigation basée sur les médias, une structure qui considère les connexions entre les différents types de médias. Bogost, quant à lui, offre un échafaudage pour aborder des questions et des arguments spécifiques aux jeux vidéo. Ensemble, ils permettent une transition théorique entre les préoccupations de construction de monde et de procéduralité dans les médias et les revendications et arguments concernant le monde réel. Dans Persuasive Games, Bogost invite à considérer la manière dont les arguments montés de manière procédurale dans les jeux peuvent susciter des réponses dans la vie du joueur, tandis que Ryan lance un examen de la manière dont divers mondes sont liés les uns aux autres. Ici, les deux théoriciens se rejoignent d'une manière qui permet de passer du monde de l'histoire de The Phantom Pain au monde réel. Il en ressort des mondes qui se chevauchent et qui sont liés à la fois à l'univers de The Phantom Pain et au monde réel. L'un de ces mondes posés de manière procédurale par le jeu est le monde colonial ou impérial construit de manière militariste. Alors qu'une histoire-monde est "quelque chose de projeté par des textes individuels", un monde colonial ou impérial peut être compris comme étant projeté par un oppresseur (Ryan 2014, 32). Ces mondes, comme l'oppression de l'enfance de Skull Face dans la Hongrie de la Seconde Guerre mondiale en témoigne à travers la rhétorique coloniale du jeu, sont projetés par la langue parlée et écrite de l'oppresseur 1 . Edward Said, dans son texte classique L'Orientalisme ([1978] 1994), note comment, dans le cadre de l'avancée impérialiste de Napoléon en Égypte, "l'Orient a été reconstruit, réassemblé, fabriqué, en bref, né des efforts des orientalistes", que "Après Napoléon ... le langage même de l'orientalisme a changé radicalement. Son réalisme descriptif fut revalorisé et devint non seulement un style de représentation mais un langage, voire un moyen de création " (2014, 87). Napoléon, grâce aux efforts de ses savants, a doté la rhétorique orientaliste du pouvoir de redéfinir le monde culturel de l'Égypte aux yeux de l'Occident, écrasant effectivement son être précolonisé. Il a ainsi créé un nouveau monde politique orientaliste en Égypte même et dans les études concernant le pays, mondes assemblés par le pouvoir assimilateur de la force. L'autorité impérialiste, vue à travers le prisme de la théorie du monde, prend un aspect d'auteur car ses assemblages militaires et universitaires construisent et dictent une histoire sur ce qu'est l'environnement colonial et ce qui est possible en son sein. Autrement dit, l'impérialisme a un contenu narratif qui est aussi un contenu politique.L'univers multimodal de The Phantom Pain est construit par la coordination de la parole, des éléments visuels et graphiques, des personnages, des mécanismes de jeu, etc. Le titre s'appuie sur le pouvoir de la parole pour transmettre l'intrigue et établir une mythologie, comme c'est le cas pour de nombreux jeux, en utilisant des cutscenes et des dialogues pour aider à construire une esthétique et une politique qui définissent l'expérience de l'utilisateur dans son monde. Kojima a toujours mis l'accent sur l'importance du langage parlé dans la série Metal Gear Solid ; la parole est une source clé pour l'expérience du joueur dans les mondes narratifs de Kojima et un moyen essentiel pour la construction coopérative du monde qui a lieu entre le jeu et le joueur. La masse d'explications parlées dans pratiquement chaque épisode de Metal Gear Solid, ainsi que les préoccupations liées à l'intrigue et au gameplay concernant les interactions centrées sur la parole, confèrent aux titres une qualité littéraire orale. Cet intérêt pour la langue au sens large n'est pas unique aux jeux vidéo : les jeux de rôle et les titres basés sur le texte s'appuient depuis longtemps sur l'écrit et la parole pour construire leurs univers. Les œuvres du genre furtif et d'espionnage, cependant, privilégient généralement le silence, ce qui rend distinctive la fascination pour le langage oral dans la franchise Metal Gear Solid 2. Comme l'affirme Ryan, un storyworld " est un modèle dynamique de situations évolutives, et sa représentation dans l'esprit du destinataire est une simulation des changements provoqués par les événements de l'intrigue " (Ryan 2014, 33). L'intrigue de The Phantom Pain, et de la série en général, est transmise par la parole, à tel point que les entrées sont devenues célèbres pour leurs cutscenes incroyablement longues et riches en dialogues. Tanner Higgin, écrivant sur Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty (2001), cite le concepteur du jeu Patrick Redding, qui a noté que Sons of Liberty avait "des dialogues en jeu extrêmement perturbants ... qui s'éternisaient" (2010, 253). Le plus grand contrevenant à cet égard dans la série est souvent considéré comme Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots (200, qui, comme l'a noté Jeff Haynes, le critique d'IGN, au moment de sa sortie, contient une seule scène qui dure environ 45 minutes. Même ces ajouts cinématiques interminables constituent une amélioration par rapport aux conversations "codec" des précédents Metal Gear, dans lesquelles deux personnages apparaissent à partir du cou, récitant des lignes de dialogue qui apparaissent au centre de l'écran. Si Redding qualifie ces dialogues de "perturbateurs", il est important de noter qu'ils ne perturbent - et de manière variable - que le gameplay interactif, et non l'expérience du joueur dans le monde de l'histoire, qui est au contraire enrichie par ces longues digressions du gameplay.Au-delà du flot de paroles qui remplit les entrées de la série, il existe des complications explorées dans les titres récents. Bien que Guns of the Patriots contienne une quantité presque risible de dialogues, le jeu, et Kojima, sont clairement conscients de cette surcharge. Certaines cutscenes du titre présentent un excès d'options de caméra superflues, attirant l'attention sur l'absurdité excessive des films dans le jeu de Kojima, mais soulignant également l'importance du contenu parlé de la cutscene pour le monde de l'histoire. En d'autres termes, quel que soit le moyen utilisé pour divertir ou amuser le joueur pendant la discussion, il est essentiel que nous participions à cette structure du monde basée sur la parole et que nous interpolions ses informations dans notre compréhension du monde du jeu 3 . Bien que les conversations codecs aient été supprimées de la série et que les cutscenes soient considérablement raccourcies dans The Phantom Pain par rapport à certains de ses prédécesseurs, ce titre le plus récent regorge encore de langage oral, notamment dans ses enregistrements, qui vont de la musique des années 80 aux conversations révélant des éléments clés de l'histoire. Du point de vue de la théorie de Bogost, le contenu verbal du titre constitue un argument procédural sur le langage parlé, insistant sur sa pertinence pour la compréhension du monde de The Phantom Pain par le joueur 4 . Recevoir et répondre à la parole est l'une des façons cruciales pour l'utilisateur de comprendre les mondes de la série de Kojima et de s'y alphabétiser. L'utilisateur qui s'engage dans une grande partie du contenu linguistique disponible dans The Phantom Pain fait l'expérience d'une accumulation de texture intra-mondaine qui lui donne de la profondeur et de l'ampleur, l'impliquant de plus en plus dans l'intrigue du jeu et médiatisant dynamiquement sa compréhension de celle-ci à mesure qu'il se déplace dans le domaine procédural. Plus le joueur s'engage dans les informations orales disponibles, plus l'univers du jeu lui apprend à se connaître et à comprendre sa place (et celle de Venom) dans cet univers. Comme Constance Steinkuehler l'a écrit à propos de l'alphabétisation et des jeux, " les jeux vidéo sont un va-et-vient entre la lecture des significations du jeu et la réécriture de ces significations " (2010, 61). La compétence du joueur à participer à cet échange jeu-joueur augmente avec sa compréhension de l'univers narratif du jeu. De cette façon, sa littératie au sein de l'univers du jeu augmente, et il a une meilleure idée de la façon dont ses actions dans le jeu affectent l'univers du jeu. L'anglais oral, en tant que véhicule clé de l'expression de l'univers de The Phantom Pain, prend une grande valeur dans ce va-et-vient, un échange qui est de plus en plus menacé à mesure que le jeu progresse.Pour mettre en contexte les aspects procéduraux des arguments de The Phantom Pain concernant le langage, je me tourne d'abord vers un exemple parallèle. Dans Persuasive Games, Bogost examine les revendications procédurales présentées dans le célèbre jeu Grand Theft Auto : San Andreas, sorti en 2004. Dans le jeu, note Bogost, le joueur est tenu de nourrir son personnage, "Cependant, la seule nourriture du jeu provient des restaurants fast-food" (2010, 113). Bogost affirme, entre autres, que la représentation procédurale de l'économie alimentaire dans San Andreas "sert à exposer les forces sociales qui poussent les résidents pauvres et de la classe ouvrière du centre-ville à consommer habituellement de la restauration rapide" (2010, 115). L'absence d'options alimentaires saines pour les habitants du jeu attire l'attention sur les obstacles réels auxquels se heurtent les habitants des quartiers défavorisés qui tenteraient de suivre un régime alimentaire sain. San Andreas n'affirme pas explicitement que les pauvres des villes américaines n'ont pas l'accès nécessaire à des options alimentaires plus saines, mais l'expérience procédurale de l'utilisateur face à ce manque de choix peut l'amener à se demander pourquoi il en est ainsi et à se demander si ces circonstances reflètent celles du monde réel. The Phantom Pain présente également des revendications procédurales sur la parole, notamment à travers les interactions du joueur avec Skull Face. Dans l'avant-dernière mission de la première partie de The Phantom Pain, le Hongrois Skull Face livre un monologue déchirant sur le rôle de l'anglais dans sa vie : "Je suis né dans un petit village ; j'étais encore un enfant lorsque nous avons été attaqués par des soldats... On m'a obligé à parler leur langue". Le jeune Skull Face a été dépouillé de sa langue maternelle hongroise et contraint de parler d'autres langues, dont l'anglais. Cette expérience l'a rempli d'une haine de l'anglais et de son rôle croissant en tant que lingua franca, et ses opinions et son histoire présentent rhétoriquement la langue comme une force destructrice et oppressive qui élimine les autres langues à mesure qu'elle devient omniprésente, une force étroitement liée à l'impérialisme. Le potentiel destructeur de la parole apparaît sous diverses formes dans les univers littéraires également. Dans 1984 de George Orwell, par exemple, dont l'action se déroule la même année que celle de MGSV, la langue en général est une arme d'oppression politique. Dans le cadre des efforts de Big Brother pour réprimer la liberté d'expression et la fermentation de la rébellion, le gouvernement du roman a institué la langue officielle du Newspeak. La rhétorique de cette imposition de la langue par la force au sein de l'État totalitaire de l'univers du roman est étroitement liée à la rhétorique procédurale de The Phantom Pain sur la parole, car Orwell met également en garde contre les attaques militarisées contre la parole. Comme Skull Face, les personnages de 1984 éprouvent la frustration et la restriction d'être contraints de ne parler que dans le cadre d'une norme acceptable. Dans les deux cas, les conséquences de cette imposition incitent à envisager des parallèles avec le monde réel, même si les œuvres abordent le danger et l'oppression liés à la parole sous des angles différents."Les mots peuvent tuer", affirme Skull Face dans son monologue. Dans l'univers de The Phantom Pain, il le pense littéralement. Au cours du jeu, Skull Face a recherché et déployé une espèce de parasite mortel qui attaque l'hôte à travers ses cordes vocales, ne réagissant que lorsqu'une langue spécifique est parlée. Avec l'aide de ces parasites, Skull Face s'est efforcé d'éliminer les locuteurs de diverses langues dans le jeu. L'utilisation de ces parasites dans les combats commence à une échelle relativement petite - les souches russe et pachto visent spécifiquement les combattants soviétiques et hamid en Afghanistan, les souches afrikaner et kikongo visent les forces privées en Afrique - mais lorsque le joueur atteint la mission en question, il est devenu clair que Skull Face développe également une souche conçue pour détruire l'anglais en tant que langue orale, tuant tous ceux qui le parlent 5 . C'est l'arrêt de cet effacement qui occupe les dernières parties de l'histoire du jeu. "Sans lingua franca", dit Skull Face à Venom, "le monde sera déchiré. Et alors il sera libre." Après avoir été confronté à l'expérience de l'anglais oral de Skull Face, le joueur est invité à réfléchir au lien entre la langue et la violence (impériale). L'enfance de Skull Face, en particulier, opprimée par des envahisseurs étrangers qui cherchent à imposer leur façon d'être à lui et à ses semblables. leur façon d'être à lui et à ses concitoyens - suggère des résonances dans les mondes opprimés du colonialisme.Skull Face monte une rébellion contre une généralisation des puissances impériales qui l'ont opprimé dans son enfance, cherchant à devenir l'oppresseur des oppresseurs et à subvertir une hégémonie du langage parlé. "J'ai été envahi par le langage", affirme Skull Face au cours du monologue susmentionné. Ayant fait l'expérience directe de la puissance du langage en tant qu'outil d'oppression capable d'altérer les identités et de restreindre la conceptualisation, Skull Face tente sa propre invasion en utilisant les parasites pour armer la parole. Il en résulte des retombées particulièrement touchantes dans le jeu, notamment lorsque le joueur doit pénétrer dans la plate-forme de quarantaine de la Mother Base de Venom et éliminer un certain nombre de soldats de Snake qui ont été infectés. La parole devient ici une arme qui alloue de manière procédurale le pouvoir de détruire le monde dans lequel nous vivons. Code Talker, l'allié de Venom, décrit les ravages potentiels de cette mission, expliquant comment les parasites déclenchent "une envie irrésistible de sortir à l'air libre... Une fois dehors, les oiseaux se nourriront des corps infectés, propageant le parasite sur la terre ferme. Le monde entier sera infesté !" 6 The Phantom Pain monte ici un argument procédural selon lequel le langage peut être un outil définissant le monde et une arme détruisant le monde. L'expérience du joueur dans cette partie du jeu est couchée dans l'actualité de la menace procédurale des parasites pour le monde de l'histoire, car c'est la puissance de cette menace qui est utilisée pour justifier les actions meurtrières du joueur sur la plate-forme de quarantaine.1984 démontre également, sur le plan rhétorique, que le langage, dans la parole et la pensée, est un outil clé de l'oppression. Bien que le Newspeak ne soit pas encore, dans le présent du roman, le moyen de communication dominant - la lingua franca - pour l'Océanie, les règles régissant la parole et la pensée sont déjà en place, augmentant l'oppression des citoyens de la piste 1 en restreignant leurs possibilités d'imagination et de liberté d'expression. Comme le dit Syme, un individu travaillant sur le dictionnaire du Newspeak, "le but entier du Newspeak est de réduire l'éventail de la pensée" (Orwell, 1977a, 52). L'intention finale du gouvernement de Big Brother est que les citoyens d'Océanie soient tout simplement incapables de parler leur langue maternelle, dans ce cas l'anglais familier, ou Oldspeak. "Le but du Newspeak n'était pas seulement de fournir un moyen d'expression pour la vision du monde et les habitudes mentales propres aux dévots de l'Ingsoc, mais de rendre impossible tout autre mode de pensée", écrit Orwell dans l'essai "Principes du Newspeak" annexé au roman (1977b, 298-9). De cette façon, le gouvernement de Big Brother vise à rendre les citoyens d'Océania tout simplement incapables de parler leur langue maternelle, un peu comme les personnages de The Phantom Pain qui ont été infectés par les parasites des cordes vocales. Cependant, dans la phase intermédiaire du développement du Newspeak à laquelle se déroule le roman, où les significations et les mots de l'Oldspeak n'ont pas encore été éradiqués, la parole elle-même peut être un acte de rébellion. Au cours de l'un des rendez-vous galants du protagoniste Winston Smith avec son amante Julia, Smith fait remarquerla grossièreté de son langage. Les membres du Parti étaient censés ne pas jurer... Julia, cependant, semblait incapable de mentionner le Parti... sans utiliser le genre de mots que l'on voyait inscrits à la craie dans les ruelles dégoulinantes... Ce n'était qu'un symptôme de sa révolte contre le Parti. (Orwell 1977a, 122)Ce type de résistance politique est largement personnel et n'est pas un moyen réaliste d'obtenir un changement, mais dans l'univers de 1984, il marque une distinction vitale entre un état où la rébellion est insignifiante et difficile à mener sans représailles, et la future application du Newspeak, lorsque cette rébellion linguistique deviendra littéralement impossible et que les outils pour y parvenir n'existeront plus. L'univers narratif d'Orwell invite rhétoriquement le lecteur à s'interroger sur les tendances à la tyrannie des gouvernements actuels et sur les méthodes disponibles pour les renverser, si une révolte organisée cesse d'être possible. Il invite également à se demander s'il est possible de s'échapper, si un oppresseur parvient à contrôler la parole et la pensée que nous utilisons pour décrire et comprendre notre réalité et notre monde vécu. Comme le réfléchit Winston au cours de sa captivité ultérieure au ministère de l'Amour, les faits empiriques, comme "les prétendues lois de la nature", dépendent de l'existence "d'un monde 'réel' où des choses 'réelles' se produisent". Mais comment un tel monde pourrait-il exister ? (1977a, 27. 1984 incite à considérer le pouvoir trans-monde des mots, à la fois pour opprimer et pour combattre l'oppression, un pouvoir qui, comme Juan Francisco Fuentes l'a souligné, a historiquement été un instrument central des mesures d'oppression mises en œuvre par les régimes totalitaires du monde réel. Au-delà de l'oppression de base basée sur le langage et de la limitation conceptuelle tentée par la propagande, Fuentes note les tentatives du totalitarisme d'éradiquerle langage politique du libéralisme sans pour autant créer un nouveau langage. Son échec est plus évident si l'on considère l'argot à usage interne développé par les régimes totalitaires, de manière à produire l'illusion d'une véritable langue capable de surmonter le monde et les mots associés au libéralisme. (2013, 53)Ce que ces régimes finissent par obtenir, note Fuentes avec un clin d'œil à Orwell, c'est un Newspeak qui leur est propre - des euphémismes, des slogans et des néologismes destinés à " oblitérer le monde des idées, des valeurs, des institutions, des concepts et des mots mis en place par le libéralisme " (2013, 52). Les concepts creux qui subsistent visent à instiller précisément l'incertitude ontologique et épistémologique que Winston éprouve, via une sorte de solipsisme linguistique et politique. 1984 soutient que l'oppression rampante du totalitarisme doit être combattue avec des mots, avant qu'il ne soit trop tard.Les mondes fictifs de The Phantom Pain et de 1984, façonnés par leurs applications et leurs arguments sur le langage (parlé), sont des mondes où les personnages sont linguistiquement opprimés, et ces arguments ont des implications dans le monde réel. Bogost invite à ce type de saut, car les arguments développés dans les mondes narratifs des jeux construisent des positions directement concernées par les mondes vécus en dehors d'eux, comme ceux du colonialisme, de l'impérialisme et du totalitarisme. Pour Ryan, une telle démarche nous fait sortir de l'univers narratif pour entrer dans une vision du monde potentielle présentée par le jeu, mais ce changement peut être fructueux. Nous sommes encouragés par la représentation procédurale de The Phantom Pain de l'opprimé qui veut devenir un oppresseur (Skull Face), et le rôle de la parole dans son oppression, à interroger le rôle de l'anglais oral dans la construction de mondes réels. l'anglais dans la construction des mondes de la vie réelle.Dans une cassette retrouvée dans Ground Zeroes, Skull Face se lamente sur le fait que l'impérialisme de la Seconde Guerre mondiale a détruit "la dernière identité qui me restait - les mots que je prononçais". Skull Face a été chassé de sa culture et de sa langue natales dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, sa patrie hongroise étant prise entre l'Allemagne d'Hitler et l'Union soviétique de Staline. Bien entendu, l'impérialisme et le colonialisme, projets politiques étroitement liés, ont ravagé les communautés mondiales bien avant et depuis le milieu du 20e siècle. Comme l'affirme Andrew Dalby dans son livre Language in Danger publié en 2002, la lingua franca détestée de Skull Face a été coupable non seulement d'être un outil de supplantation idéologique et d'assimilation forcée, mais aussi d'anéantir en masse des langues entières : "Alors que l'utilisation de l'anglais se répand tout autour de nous, nous assistons également à la disparition rapide de centaines, voire de milliers, de langues minoritaires" (2002, 207). Il ne s'agit pas de prétendre que la croissance de l'anglais est dans tous les cas la cause de l'extinction des autres langues, mais plutôt d'interroger cette relation. Dans le contexte de l'argument procédural de The Phantom Pain, j'entends donc le concept de danger linguistique, ou de "langue en danger", pour faire référence non seulement à l'armement de la langue dans un monde imaginaire, mais aussi à la destruction des langues indigènes dans le monde réel, et pour demander si l'anglais parlé représente un danger trans-monde pour les autres langues. Il existe un certain nombre de contre-arguments à la vision macroéconomique de Dalby, qui voit dans le FLE une force mondiale de déplacement linguistique. Juliane House a défendu l'utilité de l'anglais en tant que "langue transactionnelle", un terrain d'entente pour établir des liens et faire des affaires au-delà des barrières linguistiques et culturelles (2003, 560). Elle affirme que "l'utilisation du FLE à des fins instrumentales ne supplante pas nécessairement les langues nationales ou locales, car elles sont utilisées à des fins différentes" (ibid.). De même, Anna Mauranen, dans English as a Lingua Franca : Studies and Findings, s'est intéressée à l'anglais "en tant que vecteur d'efficacité, par exemple dans le domaine des affaires et des sciences, ou en tant que nouveau moyen de communication pour les localités émergentes au niveau mondial dans une variété de sous-cultures non conventionnelles" (2009, 1). En s'appuyant sur un ensemble de travaux qui embrassent cette prémisse, la collection de Mauranen explore les mécanismes du FLE à travers des études de cas telles que celle de Martin Dewey intitulée "English as a Lingua Franca : Heightened Variability and Theoretical Implications". Comme House, Dewey établit des liens entre la croissance de l'anglais parlé en tant que langue internationale inclusive pour les affaires, tout en remettant en question son utilisation comme moyen d'exclusion par le biais de tests d'immigration et les normes restrictives - "l'exercice de repérage des erreurs" - auxquelles ces tests se résument souvent (2009, 71). Les arguments de l'ELF comme ceux-ci sont souvent formulés dans des hypothèses sur le bénéfice général à tirer de l'expansion d'une communauté de locuteurs. Malgré le décalage que Dewey signale entre les chercheurs en FLE qui considèrent l'anglais comme une force fluide et inclusive et les normes des tests gouvernementaux, sa position s'appuie sur celle de House, notamment lorsque ce dernier souligne les avantages de l'anglais en tant que langue hybride. House, en se référant aux travaux de Mikhaïl Bakhtine sur le dialogue et la narration à plusieurs voix, plaide pour une nouvelle méthode de "conceptualisation et de recherche sur le FLE... 'une troisième voie', qui évite les extrêmes que sont la lutte contre la propagation de l'anglais pour son impérialisme linguistique et son acceptation in toto pour ses avantages" (2003, 574). Comme l'a souligné Bakhtine dans " Le discours dans le roman " ([1973] 1981), il existe des forces à la fois centripètes et centrifuges au sein de la langue, ou des façons dont la langue est constamment à la fois unifiée et dispersée par l'usage : Chaque énoncé participe à la "langue unitaire" (dans ses forces et ses tendances centripètes) et participe en même temps à l'hétéroglossie sociale et historique (les forces centrifuges et stratifiantes) " (1981, 272). En explorant la pluralité des voix qui composent les romans et la langue, Bakhtine met l'accent sur leur fluctuation constante et leur qualité vivante. House, par l'intermédiaire de Bakhtine, fait valoir à juste titre que les déclarations générales sur l'anglais en tant que force positive ou négative ne doivent pas être acceptées sans discussion, et qu'une langue utilisée n'est jamais statique et monolithique. Cependant, dans des circonstances où l'utilisation d'une langue particulière est imposée militairement ou fortement privilégiée, comme c'est généralement le cas dans les pays colonisés, le type de croissance ouverte et coopérative envisagé par Bakhtine est limité, car la langue est dirigée de manière centripète même si le nombre de ses utilisateurs augmente. Ce type de façonnement linguistique par la force, par des tentatives descendantes d'adhérer à des normes d'utilisation arbitraires, se poursuit, comme le souligne Dewey, dans les centres d'immigration en Occident. Nous le voyons également dans 1984 et dans l'utilisation des parasites par Skull Face. Sa tentative d'éradiquer l'anglais est un cas extrême d'une position opposée - l'effacement total et intentionnel de la norme linguistique du monde minoritaire. Si l'anglais parlé n'est pas, dans l'abstrait, une force essentiellement impérialiste, l'utopisme de House, qui considère que plus l'anglais se répand, mieux tout le monde se porte, mérite un second regard si l'on considère la manière dont cette propagation a été mise en œuvre et sa dynamique de pouvoir et de violence. Le Phantom Pain fournit un espace procédural pour y réfléchir.Dans l'univers de The Phantom Pain, parler anglais peut menacer l'effondrement de ce monde et représente la manifestation dans le jeu d'un totalitarisme linguistique visant à la fois à limiter l'étendue de la pensée et à détruire des langues entières. L'univers de 1984 et sa rhétorique incitent de la même manière les lecteurs à réfléchir aux applications politiques militantes de la parole et à son potentiel pour circonscrire les mondes vécus. De même, la langue du colonisateur, en tant que moyen de déplacer la langue du colonisé, menace le monde du colonisé d'une manière qui n'est pas uniquement linguistique. Les méthodes de communication dont dispose un peuple colonisé, ses concepts fondamentaux, ses moyens d'éducation, sont tous fondés sur la langue parlée qui structure et perpétue sa culture, et celle-ci est menacée par l'imposition d'une langue extérieure portant ses propres idéologies. Dans le cadre de l'oppression réelle du colonialisme et de l'impérialisme basé sur la langue qui construit ses mondes, en ayant un impact durable sur les langues indigènes ou en les déplaçant entièrement, il existe des possibilités de rébellion basée sur la parole. Comme dans 1984, le langage et l'acte de parler peuvent prendre la forme d'une révolte, et pas seulement dans un sens symbolique. Paolo Freire, dans Pédagogie de l'opprimé, affirme que dans une société opprimée, "l'organisation du peuple est le processus par lequel les leaders révolutionnaires ... initient l'expérience d'apprendre à nommer le monde ... les leaders ne peuvent pas dire leur mot seuls ; ils doivent le dire avec le peuple" ([1968] 2000, 177-. Pour qu'un peuple opprimé puisse se réapproprier son monde, il faut une pratique inclusive du dialogue ; ainsi, en parlant - en nommant - un groupe peut commencer à se défaire de ses oppresseurs et à se réapproprier son monde. Grâce à ce processus politique et pédagogique, les habitants d'un monde colonial, projeté sur eux par le colonisateur, peuvent rhétoriquement projeter un nouveau monde de collaboration qui leur est propre ou réaffirmer un ancien monde. De cette manière, le peuple récupère la paternité de son monde vécu. Comme le dit Freire, "les leaders révolutionnaires doivent suivre la voie du dialogue et de la communication" (2000, 162). Une révolution de ce type doit venir de l'intérieur d'une communauté, et elle doit impliquer la voix de la population indigène dans une reprise en main des "moyens de création" linguistiques, comme le dit Said (1994, 87). Le projet de Freire, lu à travers The Phantom Pain via le tournant du monde réel encouragé par Bogost, nous oriente vers la nécessité d'une décolonisation idéologique et linguistique. Walter Mignolo a décrit la décolonisation comme une "tâche [qui] consiste à dévoiler les croyances et les hypothèses, ancrées dans le sens commun" (2011, 26). Il ne s'agit pas de substituer une nouvelle hégémonie à l'ancienne. Chinua Achebe, explorant la tension entre l'utilité de l'anglais écrit et parlé et la nécessité de continuer à travailler dans sa langue maternelle, a cherché à trouver une communauté pour son écriture d'une manière qui évite de penser la question comme un binaire :En ce qui concerne la langue, on nous donne... des prescriptions simplistes. Abolissons l'usage de l'anglais ! Mais après son abolition, nous restons sérieusement divisés sur ce qu'il convient de mettre à sa place... Je ne vois aucune situation dans laquelle je serais confronté à un choix draconien entre... l'anglais et l'igbo. Pour moi, pas d'alternative ; j'insiste sur les deux. (1990, 60-61)Le point de vue d'Achebe ici a des points communs avec la "troisième voie" de House, embrassant l'utilité de l'anglais tout en résistant à son potentiel de supplanter sa langue maternelle. Il y a une voie à suivre dans la pratique dialogique, mais elle ne doit pas être coercitive. Chez Freire et Achebe, la langue apparaît comme un outil pédagogique commun, qui peut être utilisé pour renverser les forces mêmes qui l'ont institué. Là où Face de crâne tente une rébellion de vengeance pour éradiquer la langue de ses oppresseurs, Freire offre aux opprimés un moyen d'utiliser leur langue parlée pour résister à l'oppression et reconstruire leur monde par la décolonisation. En créant et en partageant un récit sur leur monde, les peuples colonisés peuvent également créer leur propre monde. C'est grâce à des formulations comme celles de Freire et d'Achebe, des formulations qui soulignent la nécessité de la parole et de la communication sans ignorer les dangers potentiellement oppressifs, que la représentation procédurale de la langue parlée de Skull Face et The Phantom Pain a la capacité de diriger le joueur, ouvrant des possibilités pour la langue non pas comme une arme de destruction et d'oppression, mais comme une ressource pour un changement communautaire positif et la récupération des mondes vécus.Dans les pages qui précèdent, j'ai tenté d'explorer la langue anglaise, en particulier dans sa forme parlée, en tant que force armable, une force qui n'est pas en soi essentiellement oppressive ou libératoire, mais qui est plutôt disponible pour une appropriation à ces fins. Metal Gear Solid V offre une occasion unique de s'engager directement dans cette militarisation en raison de la manière viscérale dont il lie la parole et la violence à travers Skull Face et ses parasites des cordes vocales, impliquant le joueur dans un processus procédural qui problématise le rôle de l'anglais comme lingua franca. La théorie de Ryan et Thon est essentielle ici pour la stabilisation narratologique qu'elle apporte avec son concept de storyworlds, et leur théorie continuera à faire partie intégrante de projets comme celui-ci qui tentent de tirer parti du riche potentiel argumentatif des textes multimodaux. Il est important de noter que les arguments que l'on trouve dans les textes populaires comme les jeux vidéo ne sont pas simplement des occasions d'exercices rhétoriques, mais qu'ils élaborent des positions sophistiquées et significatives concernant le monde extérieur à leurs fictions. En se déplaçant entre le monde réel que nous rencontrons dans la vie quotidienne et les environnements que nous explorons lorsque nous nous immergeons dans des univers scénarisés, nous découvrons que nos perspectives sur le premier sont modifiées par nos expériences avec le second, que les mondes densément texturés d'œuvres comme The Phantom Pain ont le pouvoir de nous révéler des mécanismes latents de notre réalité. C'est dans cette optique que l'article précédent a tenté de mettre en évidence les moyens d'oppression bien réels auxquels l'anglais est souvent soumis, rendus perceptibles par les arguments du jeu de Kojima et du roman d'Orwell. Les positions défendues dans ces œuvres constituent des contrepoids importants aux conceptualisations du monde minoritaire de l'ELF comme un bien objectif et au type d'applications impérialistes de la langue décrites par Said. En mettant en scène cette oppression dans leurs univers narratifs, The Phantom Pain et 1984 posent la possibilité d'une coercition et d'une violence liées au langage comme un problème réel, et orientent donc également l'utilisateur vers des projets, comme celui de Freire, qui offrent un moyen de riposter. Il est clair que les questions du danger de la langue, des histoires transmédiatiques et de la décolonisation sont incroyablement nuancées et, malheureusement, cet article n'a pu s'engager que de manière superficielle dans quelques-unes des implications à tirer du rapprochement de ces préoccupations. Au fur et à mesure que le domaine des études transmédias se développe, les chercheurs découvriront de nouvelles façons dont les univers uniques des textes que nous utilisons peuvent avoir un impact sur notre compréhension du ou des mondes qui nous entourent. Ce travail est particulièrement souhaitable lorsqu'il révèle les mécanismes de l'oppression et fournit des moyens de les contrer. La poussée vers la décolonisation au sein des études postcoloniales est une méthode indispensable à cet égard, et il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'engager dans les textes transmédiaux en termes d'impérialisme, de colonialisme et d'oppression ; de tels efforts futurs, il faut l'espérer, montreront la voie vers d'autres moyens de résistance et de révolution communautaires. En continuant à faire avancer le type de technique trans-monde tentée ici, les études transmédias peuvent faire pression pour des espaces critiques polyvocaux qui révèlent les rouages de nos mondes, à la fois textuels et sociaux.Notes :1 Les mondes coloniaux et leur relation avec la rhétorique de The Phantom Pain (et la backstory de Skull Face) sont étudiés plus en détail dans les sections 4 et 5.2 The Phantom Pain explore cette tension entre le genre et le monde de l'histoire à travers des personnages comme le tireur d'élite Quiet, qui est incapable de parler à cause d'une infection parasitaire des cordes vocales et qui reste donc une présence opaque dans le récit. Bien que sa condition soit propice à son métier, elle la maintient à distance du joueur.3 Les précédents opus de la série offrent des exemples plus rudimentaires d'interactivité des cutscene. Dans Metal Gear Solid 2 : Substance (2003), par exemple, le joueur peut effectuer un panoramique et un zoom sur la caméra pendant certaines scènes et appuyer sur un bouton pendant les conversations du codec pour obtenir des réponses ironique ou sarcastique du protagoniste Raiden.4 Bien que l'on puisse jouer au jeu sans regarder les cutscenes ou écouter les enregistrements, l'expérience de cet utilisateur serait très superficielle compte tenu du contenu disponible.5 Le jeu est notamment silencieux sur la question du langage écrit. On peut supposer que les parasites des cordes vocales ne réagiraient pas aux utilisations non verbales de la langue cible. Cette préoccupation unique pour la communication verbale ne fait que renforcer la nature orale du titre de Kojima.6 Plus précisément, il s'agit d'une menace pour le seul monde anglophone du jeu, mais...étant donné le privilège rhétorique de l'anglais dans le monde du scénario, la généralisation de Code Talker est compréhensible.