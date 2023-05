Forstbite

Les fans dedu monde entier reçoivent enfin de bonnes nouvelles, et ce n'est pas le développeur DICE qui en est à l'origine. Un nouveau studio s'est révélé au monde aujourd'hui, et il s'agit d'un studio qui rassemble de grands talents issus de la longue histoire de la franchise.est une société basée à Stockholm dirigée par, vétéran de 22 ans deet de, qui a quitté le studio en septembre 2022 à la suite d'une restructuration majeure et d'un changement de direction.Le PDG et directeur créatif du studio,, est accompagné d'autres poids lourds de l'histoire mouvementée de. Ayant travaillé pouret, leurs noms devraient être familiers à tous ceux qui ont suivi la sérieau fil des ans., directeur principal de la conception, a été concepteur principal du monde et directeur de la conception pour des jeux tels queet. Berlin a également travaillé sur le malheureux, après avoir passé plus de dix ans chez DICE.Le directeur technique de TTK Games est, qui a lui-même une histoire impressionnante avec la franchise, depuis le premierjusqu'à. En tant que directeur technique de, N, qui a été utilisé pour créer tous les jeuxdepuisest célèbre pour avoir transformé la franchise, en faisant de la destruction un pilier essentiel de son gameplay.a ensuite utilisé le même moteur pour une série d'autres titres ne provenant pas de, avec plus ou moins de succès., directeur artistique, a une riche histoire avec, ayant contribué à définir l'aspect et l'esthétique de plusieurs jeux Battlefield. Avant de quitter, il était directeur artistique du studio.a travaillé chezavant de rejoindre l'équipe deTTK est l'acronyme de Time to Kill, un terme utilisé pour définir le rythme des combats dans un jeu de tir. Mais ce terme revêt une signification différente, plus intéressante, qui correspond à l'éthique du studio.Pour nous, le terme "TTK" n'est pas seulement une question de savoir-faire pour trouver la vitesse parfaite ou l'instantanéité d'un jeu, c'est aussi la façon dont les êtres humains tuent le temps en jouant depuis des milliers d'années", explique Gustavsson.La nouvelle d'aujourd'hui n'offre aucun détail sur le projet lui-même, ni sur son éditeur. Le studio a toutefois précisé qu'il avait "obtenu un financement important" et qu'il conservait sa liberté de création. TTK Games recrute pour différents postes, et vous pouvez en savoir plus sur le studio sur son site officiel