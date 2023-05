Quand on veut savoir combien de temps on a joué à un jeu via la page perso Switch, on doit attendre 10 jours.Le seul moyen de connaître le temps de jeu hors cette limite est d'avoir le contrôle parental sur la Switch, et ça n'apparaît pas sur cette page, mais dans l'appli contrôle parental, et encore, pas testé, donc on peut pas vraiment en avoir le coeur net.Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il a 40 heures sur Zelda et que d'ailleurs ça se voit sur sa page perso, pour imposer des arguments d'autorité qui s'opposent à la réalité factuelle.Ou alors, vous montre le puits du fort de guet, alors qu'on parle du TUNNEL sous le fort de guet pour nier que le tunnel sous le fort de guet contient des murs successifs qui mènent à une statue de démon qui permet d'échanger les réceptacles coeur / endurance...Il ment et il s'est fait prendre.Ou alors c'est piratay depuis plus de 10 jours.Y a aussi la possibilité que certains participent au débat pour l'amour de la culture vidéoludique sans avoir touché au titre.Voilà.