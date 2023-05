Après l'acquisition plutôt controversée de Rovio par SEGA pour la somme considérable de 700 Millions d'euros, la communauté vidéoludique tente encore d'y trouver raison, mais SEGA a tenté de rassurer les fans et les investisseurs en organisant une conférence de presse conjointe avec ROVIO à Helsinki, Haruki Satomi PDG de SEGA a tenu à préciser que le marché mobile est très important à SEGA et qu'il represente à peu pres 38% de son chiffre d'affaire, seul bémol, il est majoritairement japonais d'ou la necessité d'une expansion vers le marché occidental. ceci dit, l'acquisition semble bien s'incruster dans les finances de SEGASammy sans aucun risque majeur.SEGA s'est aussi félicité de l'énorme succès de SONIC Frontiers qui a dépassé la barre de 3.5 Millions de copies et qu'apparemment il tend d'introduire une nouvelle mascotte à coté de SONIC dans les prochaines années et que RED d'Angry bird semble bien parti pour ce rôle, enfin, Alexandre pelletier-Normand PDG de ROVIO a bien précisé que des jeux Angry Birds seraient bien envisageables sur Consoles et PC mais sans préciser leurs nature pour le moment.