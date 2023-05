L'éditeur de Grand Theft Auto, Take-Two Interactive, a peut-être révélé la fenêtre de sortie pour le prochain opus de la série, Grand Theft Auto 6. Selon les déclarations faites lors de l'appel annuel aux résultats de Take-Two, il semble probable que ce titre très attendu puisse être lancé dès l'année prochaine.Dans son rapport annuel sur les résultats, Take-Two a partagé un objectif de réservations nettes de 8 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2025, qui commence en avril prochain. Pour mettre ce chiffre en perspective, la société a enregistré des réservations nettes record de 5,3 milliards de dollars au cours de l'année écoulée. Les années précédentes, les réservations nettes de Take-Two se situaient autour de 3 milliards de dollars. La société a précisé ces projections lors de l'appel, en déclarant :"En regardant vers l'avenir, l'exercice fiscal 2025 est une année très attendue pour notre entreprise. Au cours des dernières années, nous avons préparé notre activité pour sortir une gamme incroyablement robuste de projets que nous croyons capables de propulser notre entreprise vers des niveaux encore plus élevés de succès. En fiscal 2025, nous prévoyons d'entrer dans cette nouvelle ère en lançant plusieurs titres révolutionnaires qui, selon nous, établiront de nouvelles normes dans notre industrie et nous permettront d'atteindre plus de 8 milliards de dollars de réservations nettes et plus de 1 milliard de dollars de flux de trésorerie opérationnel ajusté non restreint. Nous prévoyons de maintenir cette dynamique en réalisant des résultats opérationnels encore plus élevés au cours de l'exercice fiscal 2026 et au-delà."Lire plus : https://www.gwoo.io/new/gta-6-pourrait-sortir-des-2024-suggere-take-two