Bandai Namco a annoncé qu'il déploierait le Patch 1.2 pour Tales of Symphonia Remastered le 18 mai, un peu plus de trois mois après sa sortie. Cependant, les fans sont toujours en colère à propos des problèmes présents dans le jeu.Selon les notes de mise à jour publiées par l'entreprise sur son site mardi, la mise à jour corrigera plusieurs problèmes de qualité de vie signalés par les joueurs depuis la sortie du jeu en février. Cela inclut :Correction d'un problème qui provoquait des ralentissements importants de traitement lors des déplacements dans la zone de tempête de sable de "Triet".Correction d'un problème où le jeu se figeait à la fin de certaines batailles de boss.Correction d'un événement où l'écran s'assombrissait et devenait inopérant lors de la navigation sur certaines cartes du monde et dans les villes.Correction d'un événement où la musique de fond était interrompue lors du passage à la carte du monde après une bataille.Correction d'autres bugs mineurs.Cependant, ces mises à jour ne suffiront pas à satisfaire les joueurs, en particulier ceux qui possèdent la version Nintendo Switch de Tales of Symphonia Remastered. Sur le subreddit de Tales, lorsque u/guccyjuicy a demandé si le jeu était une mauvaise expérience pour les nouveaux joueurs, la majorité des fans se sont plaints que la version Switch était un port bâclé de la version originale GameCube en raison de problèmes de performances graves, de plantages fréquents, de longs temps de chargement et de baisses de framerate.Lire plus : https://www.gwoo.io/new/tales-of-symphonia-remastered-enfin-une-mise-a-jour-mais-les-fans-ne-sont-toujours-pas-satisfaits