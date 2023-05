Une annonce inattendue, le jeu "Les Schtroumpfs 2: Le prisonnier de la pierre verte" est en développement et sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, ainsi que sur Xbox Series. Cette nouvelle a été révélée grâce aux précommandes récemment apparues sur Amazon, laissant entendre une sortie prévue pour cette année. Le jeu est toujours développé par Microïds, le studio derrière le précédent opus.

posted the 05/17/2023 at 11:26 AM by minimaxxx