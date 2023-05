"La SFWA (Science Fiction and Fantasy Writers Association) a annoncé hier les vainqueurs de la 58e édition de ses Nebula Awards. Hidetaka Miyaazki et George R.R. Martin on remporté le prix de la meilleure écriture de jeu pour Elden Ring, titer développé par FromSoftware."



Donc aujourd'hui on decerne un prix à une oeuvre qui n'a clairement pas de scénario. Un lore, mais ça s'arrête là.

Le jeu est certainement une expérience blablabla. Mais il n'empêche que ça parait fou.



Je miserais pour un prix servant à faire la promotion de leur évènement. Ou pour promouvoir le jeu japonais le mieux vendu.