Après avoir enregistré une perte nette de plus de 490 millions d'euros lors de ses résultats annuels 2022-2023, Ubisoft cherche à se relancer en mettant l'accent sur sa franchise phare, Assassin's Creed.Assassin's Creed était déjà l'une des franchises majeures d'Ubisoft, et elle le sera encore plus à l'avenir. Dans le cadre de l'annonce de ses résultats annuels déficitaires, l'éditeur français de jeux vidéo prévoit des investissements plus importants dans la saga Assassin's Creed.Ubisoft allouera davantage de ressources à la création des futurs opus de la franchise. En effet, Assassin's Creed a enregistré un nouveau record d'utilisateurs actifs au cours de l'année 2022-2023. L'entreprise se réjouit notamment des performances d'Assassin's Creed Valhalla, qui compte désormais 44% de joueurs supplémentaires par rapport à Assassin's Creed Origins."Dans le cadre de notre réaffectation progressive des ressources, Ubisoft augmentera de 40% le nombre de personnes travaillant sur la franchise au cours des prochaines années", a déclaré Yves Guillemot, directeur général d'Ubisoft, dans le communiqué accompagnant les résultats de l'entreprise.Lire la suite : https://www.gwoo.io/new/les-resultats-d-ubisoft-ne-sont-pas-au-beau-fixe