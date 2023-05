"Ces essaims de Barbares, qui sortirent autrefois du nord, ne paraissent plus aujourd’hui. Les violences des Romains avaient fait retirer les peuples du midi au nord : tandis que la force qui les contenait subsista, ils y restèrent ; quand elle fut affaiblie, ils se répandirent de toutes parts25. La même chose arriva quelques siècles après. Les conquêtes de Charlemagne et ses tyrannies26 avaient une seconde fois fait reculer les peuples du midi au nord : sitôt que cet empire fut affaibli, ils se portèrent une seconde fois du nord au midi. Et si aujourd’hui un prince faisait en Europe les mêmes ravages, les nations repoussées dans le nord, adossées aux limites de l’univers, y tiendraient ferme jusqu’au moment qu’elles inonderaient et conquerraient l’Europe une troisième fois."

"En Europe, au contraire, nous ne connaissons, depuis l'établissement des colonies grecques et phéniciennes, que quatre grands changements : le premier causé par les conquêtes des Romains ; le second, par les inondations des Barbares qui détruisirent ces mêmes Romains ; le troisième, par les victoires de Charlemagne ; et le dernier, par les invasions des Normands686. Et si l'on examine bien ceci, on trouvera, dans ces changements mêmes, une force générale répandue dans toutes les parties de l'Europe. On sait la difficulté que les Romains trouvèrent à conquérir en Europe, et la facilité qu'ils eurent à envahir l'Asie687. On connaît les peines que les peuples du Nord eurent à renverser l'Empire romain, les guerres et les travaux de Charlemagne, les diverses entreprises des Normands. Les destructeurs étaient sans cesse détruits."

[...] c'est qu'elles ont été la source de la liberté de l'Europe, c'est-à-dire de presque toute celle qui est aujourd'hui parmi les hommes.

Le Goth Jornandès a appelé le nord de l'Europe la fabrique du genre humain[164]. Je l'appellerai plutôt la fabrique des instruments qui brisent les fers forgés au Midi. C'est là que se forment ces nations vaillantes, qui sortent de leur pays pour détruire les tyrans et les esclaves, et apprendre aux hommes que, la nature les ayant faits égaux, la raison n'a pu les rendre dépendants que pour leur bonheur.

[...] mais les peuples du Nord, libres dans leur pays, s’emparant des provinces romaines, ne donnèrent point à leurs chefs une grande autorité. Quelques-uns même de ces peuples, comme les Vandales en Afrique, les Goths en Espagne, déposaient leurs rois dès qu’ils n’en étaient pas satisfaits ; et, chez les autres, l’autorité du prince était bornée de mille manières différentes ; un grand nombre de seigneurs la partageaient avec lui ; les guerres n’étaient entreprises que de leur consentement ; les dépouilles étaient partagées entre le chef et les soldats ; aucun impôt en faveur du prince ; les lois étaient faites dans les assemblées de la nation. Voilà le principe fondamental de tous ces États, qui se formèrent des débris de l’empire romain.

[...] Un nombre infini de peuples barbares, aussi inconnus que les pays qu’ils habitaient, parurent tout à coup, l’inondèrent, le ravagèrent, le dépecèrent, et fondèrent tous les royaumes que vous voyez à présent en Europe. Ces peuples n’étaient point proprement barbares, puisqu’ils étaient libres

"Les Grecs surnommaient les Goths amaxoluoï, c’est-à-dire « hommes du chariot ». Ce surnom était à double sens : il se rapportait d’abord, bien sûr, aux chariots de voyage. Pour ces pasteurs nomades, ces chariots étaient le centre de la vie familiale et sociale ; chaque chariot était un foyer et quand, à l’étape, les chariots étaient mis en cercle, ils formaient l’enceinte sacrée de la communauté, l’ébauche au milieu de la steppe d’une ville éphémère et donc celle de la « terre promise ». Un hiéroglyphe sacré, la rune portait le nom du chariot, raida ; ce n’est pas non plus par hasard si, selon les Eddas, c’est sur les roues du char de Wotan qu’une partie des runes était gravée.



Mais le mot amaxa, chariot, désignait aussi pour les Grecs deux constellations, le Petit et le Grand Chariot, appelés aussi la Petite Ourse et la Grande Ourse. Le surnom d’amaxoluoï donné aux Goths signifiait donc aussi : les hommes qui se guident sur les Chariots ou Ours stellaires, ou qui les adorent. Pour les Goths comme pour tous les pasteurs nomades, la seule carte routière était en effet celle du ciel où le principal repère est la Polaire qui se trouve dans la Petite Ourse.



Bär est le nom de l’ours en gothique et en allemand ; en anglais il s’appelle bear, en flamand beer, dans les langues scandinaves björ. Son nom s’associe par jeu de mots à l’idée de naissance (gebären = faire naître) ; il est ainsi synonyme de divinité à la fois autochtone, initiale et initiatrice.



Cela nous permet de rétablir la véritable signification du mot « barbare ». Le Barbare, c’est en réalité le Fils de l’Ours, en langue gothique Bar Baur. Les Fils de l’Ours sont « les hommes nés », nés de père en fils au sein de la tribu (Eingeborene) et par là même nobles (Edelburtig). C’est pourquoi, par opposition à l’esclave, l’homme libre était appelé Bar, mot qui a donné celui de « baron ».



Pour toutes ces raisons, les Goths avaient l’ours pour emblème et le conservèrent longtemps puisqu’ils le portaient encore sur leurs étendards à la bataille de Vouillé (507) et qu’il figure sur les armoiries de plusieurs villes qu’ils ont fondées ou occupées, comme Björneborg, Hammerfest, Novgorod, Madrid, etc."



Source : "Le mythe gothique" de Gérard de Sède (1976)

