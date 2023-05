Le film en prise de vues réelles Les Chevaliers du Zodiaque (Knights of the Zodiac/Saint Seiya) est sorti le 12 mai dans les salles américaines, c'est l'occasion de sonder à l'avance la qualité du film.

Knights of the Zodiac a vidé une franchise d'anime bien-aimée pour en faire un film sans intérêt



Le film est tiré de la pire incarnation de la franchise Saint Seiya, et il ne lui rend même pas justice.



La bonne nouvelle, c'est que Knights of the Zodiac, l'adaptation en 2023 du manga et de la série animée Saint Seiya, semblera immédiatement familière aux fans de longue date. La mauvaise nouvelle, c'est que le film semble être principalement basé sur la série CGI 2019 Knights of the Zodiac : Saint Seiya, que les fans considèrent généralement comme un point bas dans l'histoire de Saint Seiya. Pour être juste envers cette série et le film de 2023, il faudrait un immense effort pour qu'une version en prise de vue réelle soit aussi belle que l'adaptation classique en anime du manga de Masami Kurumada, une série télévisée qui a laissé une telle impression qu'elle fait l'objet d'une adaptation japonaise/américaine en prise de vue réelle près de quatre décennies plus tard. Mais on ne sait pas exactement pourquoi le réalisateur Tomasz Baginski et ses scénaristes ont décidé d'abandonner tous les éléments qui ont rendu Saint Seiya si populaire.

Le seul point positif du film est qu'il y a eu un pilote TV américain en live-action dans les années 90 (dont seules 19 secondes ont survécu), donc Knights of the Zodiac ne peut au moins pas être considéré comme la pire œuvre médiatique de Saint Seiya jamais réalisée.

_________________________________________________

Knights of the Zodiac Critique

Quand les adaptations de mangas en live-action tournent mal.



L'adaptation manga-live des Chevaliers du Zodiaque de cette année est un démarrage de franchise aussi décevant que possible. La superstar japonaise Mackenyu attirera sans aucun doute ses fans dans les salles de cinéma, qui seront ensuite confrontés à une aventure fantastique interminable qui n'est pas le festin visuel éblouissant qu'ils espéraient probablement en raison d'une dépendance si lourde à l'égard d'effets numériques peu spectaculaires. Tout dans ce conte moderne des Dieux de l'Olympe et de pouvoirs surnaturels laisse présager un voyage épique, mais l'exécution est tout le contraire.

La collision entre la mythologie grecque et la culture des samouraïs est désordonnée et rappelle un film extravagant comme Gods of Egypt, perdu dans la construction d'un monde qui n'est jamais convaincant. Au lieu de cela, on assiste à un florilège d'effets numériques peu impressionnants, Baginski s'efforçant de recréer l'ambiance de l'anime en prises de vues réelles (pensez à la série Cowboy Bebop de Netflix), réduisant le matériau d'origine de Kurumada en une bouillie fade, bruyante et sans voix, sans aucune substance.

Knights of the Zodiac ne parvient pas à inspirer suffisamment d'enthousiasme pour répondre à la perspective de futures suites, avec ses effets visuels ternes et sa narration plutôt maladroite.

_________________________________________________

Score sur Rotten Tomatoes :





_________________________________________________