Toujours aussi populaire, et en attendant le dernier film de Hayao Miyazaki (avant son 'vrai' départ à la retraite), le compositeur Joe Hisaishi continue d'enchanter nos oreilles avec deux albums annoncés récemment. même si on aimerait l'entendre sur autre chose que Ghibli de temps à autres...Réenregistrement symphonique des classiques Ghibli.Sortie prévue en septembre chez Deutsch Grammophone.Disponible ici :De nouveaux arrangements piano des grands classiques de Ghibli (partitions arrangées par Joe Hisaishi)Sublime illustration au passage. Sortie prévue en été chez Wayo Records.">Disponible ici :Côté JV, j'espère toujours une suite à la série Ni no Kuni (ça commence à dater), mais le semi-échec du Ni no Kuni 2 a peut-être refroidi Bandai Namco... Dommage qu'il ne s'engage pas sur des projets différents ou indés. Elle bien est loin l'époque de Tengai Makyo II Manjimaru !