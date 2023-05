Je me suis endormis devantHier, j'ai lancé ce dernier Zelda sur émulateur sans trop y croire. Je pensais qu'il allait bugger de ouf ou planter entre deux freezes d'image... Mais en faite rien de tout ça.Il tourne nickel et faut le dire, Nintendo nous sort un jeu qui n'a aucuns bugs à deux semaines de sa sortie.Le polish est là et on sent bien que Nintendo a, comme son habitude, produit un jeu qui est fini... oui à notre époque ça semble impossible en day one... alors deux semaines avant mdr!Je ne vais aucunement spoiler le jeu, je n'écris pas cet article pour cela.Mais pour partager ma petite heure de gameplay qui en gros reprend soite les images du premier trailer puis représente ce que la dernière vidéos nous à montrer point de vue gameplay.Alors juste un truc mais vraiment ça ne gâche rien à la découverte du jeu, c'est qu'on a la même mise en scène que BoTW avec la sortie de la grotte d'un Link à moitié à poil mais cette fois-ci avec des cheuveux longs... j'ai trouvé ça bizarre qu'ils gardent absolument cet effet, qui n'a plus aucune surprise.. vu qu'on l'a déjà eu sur le précédent opus.Sinon la première heure de jeu est très lente et nous dirige bien trop pour qu'on puisse s'émerveiller de soi-même. Par conséquence... je me suis endormi manette en mais devant un énième dialogue pour expliquer comment utiliser une fonction de game design dans le jeu...Graphiquement on est dans la même veine que BoTW, avec plus de verticalité et dans l'ensemble le jeu est beau... en 4KVoilà pour ce premier retour, je peux vous répondre à certaines questions si vous en avez envie.Mais à nouveau, je m'en voudrais de vous spoiler quoi que ce soit!Mon seul vrai regret, c'est qu'il ne sort pas sur WiiU! Car au moins j'aurais pu l'acheterFaudra attendre une version remaster sur la prochaine console de Big N... et encore si elle a un hardware correct style au moins Steam DeckEn gros, ce jeu va ravir les fans de BoTW et encore décevoir ceux qui attendaient autre chose!