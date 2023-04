Microsoft qui proposait un deal de 10 ans à Sony pour les Call of Duty.

Skuldleif quand Kuroni et ses amis se pointent sur son article.

Spilner si on ose le débanissement de son compte.

Shincloud après avoir torché un jeu à 100% en difficulté Hardcore et ce sur toutes les plateformes.

Ouken toujour an trin de critiké gamekyo mé ki a toujour ca grose geule sûr gamekyo.

Comme chaque année depuis le lancement de la One, vivement l'E3 pour Nobleswan.

Sora78 quand on lui demande s'il joue vraiment aux titres des Xbox Games Studios.

Jamrok et sa neutralité dores et déjà légendaire.

Sonilka quand il va passer de Forbidden West à Tears of the Kingdom.

Jim Ryan devant la CMA : "Je vois des Call of Duty partout sur le Game Pass."

51love n'est pas satisfait de ses 5 pixels et 3 FPS en plus sur ta tour à 2000 balles pour un jeu de 2020.

Negan qui attend désespérement Ratchet Rift Apart sur le PS+.

Non, Nicolasgourry n'a aucune action chez Big N et ce malgré ses 1000 articles sur la Switch.

Depuis peu, Diablo sur Twitter défendant les titres ABK corps et âmes.

posted the 04/29/2023 at 12:47 PM by gat