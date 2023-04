en appoint de la ps5 et du vr. Je reçois le PC et le casque demain.Legion 5 15ACH6H 15.6" FHD 165HzAMD Ryzen 5 5600H16Go de RAM512Go SSDNVIDIA GeForce RTX 3070Windows 11 Home1250€ (très bon prix)l'avantage du pc, jeux offline gratoset surtout je vais me remettre à CS quand j'aurai du temps en fait avec quelques potes de l'époque. CS GO dans un premier temps puis le prochain CS cet été.HyperX Cloud II 80€J'ai également l'Astro A50 que je viens de ressortir (2nd gen 2014/2015 je crois), comme neuf mais bon, la batterie tient moins longtemps maintenant. Et je vais brancher en complément du pc mon ancien 27" Iiyama ProLite G2773HS 1ms 120hz. Je ressors également ma Logitech G502 et le tapis Razer Goliathus. Peut être changer de souris dans le futur ... Un ancien ventilo est déjà prêt également pour le pc.: le fait de brancher un second écran sur le pc, ça change quoi au niveau de la latence etc ... ?