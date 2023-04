Durant le Black Friday ou en janvier durant les soldes, je vais changer mon PC Portable ou alors j'attends qu'il baisse à 1199€ une nouvelle fois pour l'acheter directement.J'ai actuellement un Huawei Matebook D15 (AMD Ryzen 5 3500U, 8go de ram, ssd 256gb), assez bien pour du montage (de toute manière je ne sort plus de vidéo depuis un moment, pas le temps). Je l'avais acheté 650€ je crois.Pour le gaming, c'est mort ! pas du tout fait pour ça. Le plus gros jeux que je peux faire tourner c'est fall guys et encore .... trackmania ça passeDu coup, je souhaite un PC portable pour le montage vidéo comme c'est le cas actuellement mais aussi occasionnellement du gaming, tester le prochain CS etc ... avec l'OS installé dessus !Faire tourner les gros jeux du moments en FULL HD, budget 1000€ max.J'ai trouvé ce pc souvent en promo à 1199€ au lieu de 1799€, ça reste quand même au dessus de mon budget. Des avis ? Oui la batterie et pas top mais bon ... c'est un peu la même chose pour les pc portable.Quelqu'un possède ce pc ? Je peux trouver mieux pour 1199€ max ou impossible ? Sachant que je veux l'os installé de base et 16go de ram, ssd 512goLenovo Legion 5 15ACH6H 15.6" FHD 165Hz (AMD Ryzen 5 5600H,16Go de RAM, 512Go SSD, NVIDIA GeForce RTX 3070, Windows 11 HomeJ'ai déjà un 15,6" donc ça ne me changera pas, j'ai pris l'habitude.