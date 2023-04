Naïf que je suis. Je pensais que les participants faisait ça par gentillesse. Figurez vous que lorsque un participant gagne au jeu: 50 milles Euros sont offert à l'association choisie par le participant... C'est cool ! Ce que je ne savais pas c'était que les participants était payés ! Et putain de bien payé !!! 8h de boulot ! Blanche Gardin a balancé qu'elle a eu une proposition a 200 milles euros pour sa participation. C'est pas étonnant qu'on ai eu un Gad Elmaleh, un Pierre Niney.... Quel con je pensais qu'ils étaient tous sympa. Non cette bande d'enculé est bien payé. Beaucoup plus que l'association final... https://www.francetvinfo.fr/culture/series/tres-tres-cher-monsieur-bezos-blanche-gardin-refuse-200-000-euros-pour-participer-a-la-nouvelle-saison-de-lol-qui-rit-sort-et-se-justifie_5783573.html

posted the 04/21/2023 at 10:50 AM by liberty