Et vous, vous allez le prendre ??61,99€ quand même sur Amazon ... (code BIENVENUE marche plus avec AuchanBon je rigole pas moi ... rien que sur amazon, 57 commandes les 3 derniers mois mdrExcepté le PSVR 2 :aucun jeu ps5 à faire ... (j'ai fifa et il faut vraiment que je fasse The Devil in Me (à peine lancer 30min à sa sortie puis zappé, je le termine avant début mai...), comme ça je le revends ensuite même si il ne doit même pas couter 20€ maintenant ....Ensuite les seuls jeux qui peuvent m'intéresser jusqu'à fin aout (en attendant spider man 2 en fin d'année) :FF XVI (22/06) et The Texas Chain Saw Massacre (18/08 )Petit bonus (pas pour moi j'ai l'iphone 13). C'était pour ma femme (cadeau suite à l'accouchement, je suis papa depuis le 7/04 d'une petite fille "YUNA"Il est bien ce smartphone, des avis ? J'ai regardé rapidement les test avant de l'acheter, c'était surtout pour avoir un tel correct pour les photos avec la 5G car comme moi elle a un forfait 5G tout illimité même la data (26€ sans engagement en tout pour les deux forfait cumulés chez free). Elle avait un oneplus 6 avant.