Bon plan pour les adeptes de vinylesLa boutique wayo propose jusqu'à -50% sur une sélection de vinyles et CD avec le code SPRING23pas mal de vinyles et il reste des coffrets Zelda Skyward Sword.Outre les classiques de SNK, j'ai pu compléter ma collection avec le coffret de Ys VIII (vive la piste Sunshine Coastline).

posted the 04/10/2023 at 08:41 AM by rockmanz