Dans la réponse de l'entreprise à l'autorité de régulation britannique, la Competition and Markets Authority (CMA), Jim Ryan, le président et CEO de Sony Interactive Entertainment, a déclaré que la PlayStation "ne s'en remettrait jamais" si Microsoft sortait une version dégradée de Call of Duty sur PlayStation si son acquisition d'Activision Blizzard était approuvée.Sony affirme que l'addendum de la CMA n'a pas tenu compte du témoignage de M. Ryan et a supposé que même une version dégradée de la série sur PlayStation n'inciterait pas les joueurs à passer de PlayStation à Xbox.