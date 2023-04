46%

Le film Super Mario reçoit vraiment des notes et critiques moyennes voir médiocres sur Rotten Tomatoes ou le score est actuellement à :D'après certains retours, un humour vraiment poussif et pour les gamins, des scènes hyperactives qui ne racontent presque rien comme cache misère, du fan service gras et sans vraie utilité, l'impression d'une pub géante, un casting discutable pour plusieurs personnages en VO (Des personnages Japonais, fait par un studio Français avec les facilités d'Hollywood).Après venant du studio qui s'occupe des films Minions ça ne m'étonnerais pas... Bref on verra bien, le film sort demain chez nous, parfois un bon doublage peut changer la donne et nos comédiens en France sont très forts de base et encore plus avec une bonne direction.