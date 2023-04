Cet ajustement entraînera le licenciement de 60 employés et fait partie du plan de réorganisation de ses divisions en Europe et au Canada. Ubisoft compte plus de 20 000 employés dans le monde, selon son site web.La multinationale a enregistré des résultats médiocres avec ses derniers jeux vidéo, aggravés par une faible campagne de vente. Cette situation s'est reflétée dans la présentation de ses derniers résultats, que la société a mis sur le compte de "défis majeurs" liés à l'environnement macroéconomique.En conséquence, elle a annoncé un plan de réduction des coûts de 200 millions d'euros sur deux ans, qui affectera la main-d'œuvre et impliquera la vente d'actifs non critiques.En outre, début janvier, Ubisoft a annulé trois titres qui n'avaient pas encore été annoncés et a encore retardé le jeu Skull and Bones. En outre, quatre autres annulations de jeux en développement avaient déjà été annoncées en juillet de l'année dernière.