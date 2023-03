Ou plutôt la revanche d'Ahmed Best qui interprétait Jar Jar Binks dans la prélogie, et qui a notamment subi le courroux de beaucoup de (faux) Fans. Il interprète actuellement le rôle de Kelleran Beq un maitre Jedi dans le jeu télévisé StarWars "Jedi temple Challenge" et petite cerise sur le gateau, il apparait dans les souvenirs de grogu (Bébé Yoda) dans l'épisode du jour de The Mandolorian.