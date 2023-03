La série culte de SNK avait un certain charme, il faut le dire !En attendant un nouvel épisode, (le Tactics de DotEmu notamment)la BO intégrale de l'épisode 4 sort en vinyle avec une illustration inédite signée par Kubo et limitée à 250ex.Perso moi j'attend toujours un gros coffret pour chaque Final Fantasy ou Dragon Quest, mais Square Enix semble pas pressé !

posted the 03/17/2023 at 02:50 PM by rockmanz