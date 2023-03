Je rencontre un bug sur le DLC de Forza Horizon 5 Hot wheels. Lorsque je passe sur les zones "booster" qui sont censés faire accélérer le véhicule, au contraire cela me fait ralentir.. Est ce que qqn a déjà rencontré ce bug ? Me conseillez vous de desinstaller/ ré-installer le DLC ?

posted the 03/15/2023 at 08:22 PM by j49