Bonjour à tous, la question est dans le titre.Je vie dans ma maison depuis 2019 et ont nous promène depuis 2018 au sujet de la fibre et j'ai 6 mega en ADSL a l'heure actuel, gros consommateurs de Go au mois et j'ai aussi des enfants qui commence a bien grandir et qui me bouffe de la connexion a mort, sans parler du télétravail ce qui rend l'utilisation d'internet, compliquer ...Je recherche des avis à droite a gauche mais je vois rien de négatif en sois, je trouve étrange... :/Le matériel a un coup, ok, l'abonnement 50€/mois, je paie déjà 30e d'internet, si je dois rajouter 20€/mois pour avoir 10-20 voir 30 fois plus je suis chaud.Ont passe sur un débit théorique entre 50 et 150 méga donc je suis curieux si certains ici ont des retours!