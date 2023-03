Et je vais également prendre :Kayak VR 24€ (démat)Before Your Eyes 15€ (démat)The Dark Pictures: Switchback VR 40€,et j'hésite à prendre Pavlov 25€ (démat) ou Synth Riders 30€ (boîte version de base). Ou alors, j'attends le mois prochain pour prendre ces deux là d'un coup car ça fera trop là.Runner (15€ démat) a l'air pas mal aussiSinon le reste du catalogue, claqué pour l'instant ! RE non merci, j'avais fait le 7 en entier sur le PSVR, j'ai eux ma doseJ'espère l'avoir pour mardi, l'anniversaire !!! Faut que je profite avant l'arrivée de la petite le mois prochainDes avis sur ces jeux ?De toute manière, je n'achète plus aucun jeux ensuite (même sur PS5) d'ici juin.Acheté cette après midi, déjà sur le chemin ...