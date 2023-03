La RX 6400 est la dernière carte low profile de chez AMD. Elle se paie le luxe d'être à la fois plus puissante et moins chère que la GTX 1650 de chez Nvidia tout en consommant moins d’énergie et nécessitant seulement un slot, ce qui permet de l'utiliser sur de nombreux postes bureautiques professionnels dont le slot PCIE x16 est situé du côté de l'alimentation, ce qui rend impossible l'utilisation d'une carte graphique low profile 2 slots.Je l'ai eu en occasion pour 121 euros (159 euros en neuf fdp compris) donc autant dire que j'ai sauter sur "l'occasion" (elle était facile).Voici ses caractéristiques :- 4 Go de mémoire vidéo GDDR6- Architecture RDNA2 (comme sur PS5 et XSX)- Port PCIE 4.0- Gravure en 6 nm- TDP de 50 watts sur 1 slot- Résolution d'affichage maximale en 8KElle dispose d'un excellent rapport qualité/prix/performance. le gros point noir c'est quelle ne dispose pas d'un encodeur matériel donc impossible de streamer ses jeux via Steam ou Parsec sur d'autres périphériques.Voici le lien du tutoriel pour ceux que ça intéresse :