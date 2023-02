Je ne sais pas si vous avez remarqué mais souvent lors de promotion, sur les différents stores, que ce soit Eshop, Ps Store ou Xbox store, les éditions Deluxe/Goty peuvent être trouvées en promo mais rarement le season pass. J'ai l'impression qu'on est obligé de racheter le tout plutôt que d'acheter le season pass pour compléter le jeu de base.Franchement c'est con. C'est nul pour les premiers acheteurs et je trouve ca con d'acheter un jeu qu'on a déja parce que y a pas de promo sur les DLC, alors que ce sont souvent de vieux jeux....

posted the 02/28/2023 at 07:31 PM by liberty