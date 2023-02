FreePSXBoot est un exploit qui va vous permettre de :- Lancer des copies de jeux sans l'aide d'une puce ou d'un jeu- Dézoner votre console en vous permettant de jouer aux jeux PAl, NTSC/U et NTSC-J- Forcer les jeux PAL 50 Hertz à s'afficher en 60 Hertz (et vice versa)La carte mémoire devra avoir un slot dédié (le slot 2 est recommandé) et sera en quelque sorte la puce de la console (sans les soudures).J'ai acheter une PS One en occasion dans la journée (22 euros sans manette) et ayant déjà un stock de carte mémoire, j'ai pu tester cet exploit.Que dire à part qu'il fonctionne bien. J'ai pu lancer mes copies de jeux facilement et forcer l'affichage en 60 Hertz des jeux PAL sans que l'image soit décentrée.Bon après j'ai un soucis avec les disques que j'ai graver car de mémoire, une vitesse de gravure basse permettait une meilleure lecture par la console mais aujourd'hui, impossible de graver les disques en x1, x2 ou x3 comme il y a 20 ans.Bref, FreePSXBoot fonctionne comme une puce, elle dézone votre console (idéal pour les amateurs d'import), force l'affichage en 60 Hertz des jeux PAL et lance les copies de jeux, que demander de plus.Mechapwn permet de transformer votre PS2 CEX (Retail) en DEX (Debug), ce qui permet de lancer les jeux originaux PS1/PS2 peu importe la zone (PAL, NTSC-J/U) mais aussi les copies de sauvegardeJ'avait deux PS2 Slim avec la lentille HS donc impossible de vérifier mais j'ai eu pour pièce une PS2 Fat pour 10 euros qui hoo miracle à la lentille fonctionnelle.J'ai tester quelques copies de jeux comme Rival School, Tomb Raider, Jade Cocoon et je confirme que ça lis bien les jeux (originaux ou copies) peu importe la zone.Pour la PS1, je lance mes jeux sur PS2 à travers POPStarter sur clé USB ou partage SMB mais malheureusement, beaucoup de bugs ('était pas prévu pour faire tourner autre chose que la démo de Bishi Bashi) mais avec Mechapwn, hormis la contrainte d'utiliser des CD, c'est le meilleur moyen de jouer à la PS1 sur PS2.