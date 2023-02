WiiVoici un extrait pour ceux que ça intéresse.Au sommaire (en cours de rédaction) :- Qu'est-ce que la Wii ?- Pourquoi en acheter une en 2023 ?- Prérequis- Installation de la faille LetterBomb- Installer cIOS- Installer des fichiers WAD- Installer des jeux Virtual Console- Installer Nintendont- Téléchargement des jeux- Wii Backup Manager- Installer des émulateursLa Wii est une console conçue par Nintendo sortie en fin d'année 2006.Connue en interne sous les noms de code "GameCube 2", "New Nintendo GameCube" et "Revolution", la Wii est un énorme succès commercial avec plus de 101 millions d'exemplaires vendus dans le monde et signa le grand retour de Nintendo sur le marché des consoles de salon après les échecs relatifs de la Nintendo 64 et de la Gamecube.Elle est considéré à juste titre avec la Nintendo DS comme la console qui a ouvert le marché du jeu vidéo à un public beaucoup plus large en popularisant le casual gaming.Coté matériel, même si elle est très loin de concurrencer la Xbox 360 et la PS3, la Wii est un cas très intéressant à étudier car en plus d'être une merveille d'ingéniosité, Nintendo a repris en grande partie le matériel de la génération précédente (la Gamecube) en y apportant de très nombreuses modifications :- Processeur : IBM PowerPC "Brodway" 729 Mhz gravé en 65 nm (IBM PowerPC "Gekko" 486 Mhz gravé en 180 nm pour la Gamecube)- Co-processeur : SOC NEC ARM9 243 MHz- Carte graphique : ATI "Hollywood" 243 Mhz (ATI "Flipper" 162Mhz pour la Gamecube) avec sortie vidéo 576i/480i/480p- Mémoire vive : 88 Mo de mémoire vive non unifié (43 Mo pour la Gamecube) qui comprend une mémoire interne 1T-SRAM de 24 Mo (pour réduire les temps de chargement des jeux Wii/Gamecube, 3 Mo sur Gamecube) et 64 Mo de SDRAM GDDR3- Lecteur optique : DVD 12 cm (mini DVD 8 cm pour la Gamecube)- Stockage interne : 512 Mo de mémoire Flash NAND (aucune sur Gamecube)- Sans-fil : Wi-Fi 802.11b/g (puce Mitsumi DWM-W004) et Bluetooth- 2x USB 2.0 et lecteur SD/SDHCPour ceux qui veulent en savoir plus sur l'architecture de la console.Non seulement elle est l'une des consoles les moins chères du marché (entre 20 et 30 euros en occasion) mais une fois modifiée, la Wii devient une véritable station de jeux multi-consoles. Voyez plutôt :- Un catalogue de 1641 jeux (jeux physiques, Virtual Console, WiiWare) : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wii_games- Rétrocompatibilité Gamecube native avec un catalogue de 652 jeux : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GameCube_games- De nombreux HomeBrew, applications (WiiMC) et émulateurs (NES, SNES, GB, GBC, GBA, Master System, Megadrive, 32x, Méga-CD, Playstation, Nintendo 64).Que ce soit pour jouer entre amis, avec les parents, les grands parents, les enfants ou pour simplement jouer en solo, la Wii est clairement le meilleur rapport qualité/prix.Enfin, voici une liste des meilleurs jeux de la Wii ainsi que de la Gamecube.