Un guide est actuellement en cours d'écriture et sera prêt avant la fin de la semaine.Pour la PS Vita, il vous faudra :- Une PS Vita LED ou OLED avec le dernier firmware (3.74)- Une carte mémoire officielle (obligatoire pour les modèles OLED, les modèles LED ont une mémoire interne de 1 Go)- Un câble USB- Un SD2Vita- Une micro SD de votre choixAu programme du tutoriel :- Qu'est-ce que la PS Vita ?- Pourquoi en acheter une en 2023 ?- Prérequis- Installation de HENkaku- Downgrade du firmware- Installation des applications- Activer le SD2Vita- Installation des jeux PS Vita- Activer la rétrocompatibilité PSP avec Adrenaline- Installation des jeux PSP- Installation de RetroArchJe publierai pas le tutoriel sur Gamekyo évidemment donc pour ceux que ça intéresse, venez sur le canal discord retrohack : https://discord.gg/fAwAe4ds Il y en aura un pour PS2, Xbox, Wii, Wii U et PSP (si ça baisse de prix ces ptites merdasses)