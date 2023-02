Voici un comparatif de chargement des jeux entre SMB (Samba), USB 1.0 et MX2SIO.Je vous ferait un retour de mon côté quand j'aurai reçu les miens mais à mon avis, ne vous attendez pas à un truc de fou (c'est un lecteur SD, rien de plus). Je dirait que :- Si vous voulez les meilleures performances, achetez une PS2 Fat avec adaptateur SATA Gamestar et un disque dur (voir SSD, prend moins de place, pas de bruit, peu de chauffe et consomme moins)- Une PS2 Slim avec chargement des jeux via SMB, c'est un très bon compromis en terme de place (la console se glisse partout) et de débit (le meilleur après le disque dur interne) puis en terme de place, vous serez uniquement limité par le stockage externe donc si vous avez un NAS multi-disque de plusieurs To, ce sera la fiesta avec les 4200 jeux de la console sans parler de la rétro PS1 avec POPStarter- Une PS2 Slim avec MX2SIO pour amuser les gosses de la famille, organiser des soirées, etcC'est comme ça que je vois les choses personnellementEn ce qui concerne le MX2SIO, c'est pas extraordinaire en terme de débit mais c'est déjà beaucoup mieux que le débit en USB sans surpasser le débit via le port ethernet.On vois que le MX2SIO est le juste milieu en terme de débit et que ça lag beaucoup moins au niveau des cinématiques.