Étant donné qu'il y a énormément de consoles en loose à prix modique en circulation, je me suis remis à pratiquer le hack de consoles (c'est un excellent hobby) histoire d'avoir des consoles prêtes pour les gosses et neveux et pour jouer en famille.Que ce soit la PS1 (qui a désormais un hack nommé FreePSXBoot), la PS2, la Wii/Wii U, la NDS/N3DS, la PSP ou la PS Vita, il y a de quoi se faire plaisir et ce serait dommage de laisser pourrir ces machines alors qu'avec 2-3 modifs, elles peuvent encore rendre heureux de nombreux gosses et joueurs tout court.Puis je vous cache pas que si j'ai un stock trop important de consoles, j'en mettrait certaines en vente mais passons (c'est pas l'objectif principal).Je vais vous présenter mes prochaines bidouilles et prochains arrivages.On va commencer par le MX2SIO qui permet à la Playstation 2 de lancer des jeux sur carte SD/Micro SD à travers le port Memory Card.La vitesse est supérieure au port USB 1.0.J'ai notamment une PS2 Slim Silver qui traîne dans un carton depuis un moment et une PS2 Slim noire acheté 10 euros en loose qui ont toutes les deux la lentille HS.Je vais également tester le format de compression ZSO pour économiser de la place sur la carte (ce sera très utile).Objectif :- En mettre une dans le salon avec SMB/MX2SIO- En offrir une à un neveu de 6 ans qui a kiffer Shadow of the Colossus et Soul Calibur 3Donc hâte de le recevoir et de vous faire un retour dessus.Je vais également acheter (toujours pour PS2) :- Un câble YUV- Un câble HDMI tout en un- Un bloc d'alimentation non officiel pour PS2 Slim (en espérant qu'il prendra pas feu...)Et la semaine dernière j'ai recu :- Un adaptateur SATA de marque Gamestar pour PS2 Fat. Pas de port réseaux contrairement au modèle officiel mais fonctionne parfaitement avec le disque dur 1 To que j'ai installerPour la PS Vita :- Chargeur secteur- Coque de protection transparente avec support bureau- Verre trempé x3- SD2Vita x3 avec carte Samsung 64 Go (fonctionne comme un charmePour la N3DS :- Chargeur secteur- Carte SD 64 GoLe gosse découvre Luigi's Mansion dessus. Je sais qu'il y a Citra sur PC mais les gosses en ont rien à battre, ils veulent la console d'origine avec zéro bug et jouer tout court puis en terme de conso, c'est le jour et la nuit.Comme d'habitude, tout sera documenté dans de magnifiques tutoriaux que je suis en train de concocter histoire de laisser une trace de mes expérimentations.Déjà rien que celui sur la PS2 quand vous allez le lire, il va vous rendre un grand service. Le couteau suisse que j'ai trouver dessus est juste phénoménal.Et je devrait bientôt me remettre à faire des Xbox.Bref, du boulot en perspective