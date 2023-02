Sur l'ensemble de la carrière de la Playstation 2, s'il fallait retenir UNE année qui pouvait définir le style de la console, je dirait "2001, l’odyssée de la Playstation 2" car cette année là, elle était sur la lune, ni plus, ni moins.La Playstation 2 avait passé une année 2000 assez difficile malgré ses scores de vente stratosphériques. Il faut dire que c'était le lecteur DVD le moins cher du marché et la rétrocompatibilité PS1 était la fonctionnalité phare de la console pour faire patienter les joueurs mais les choix hardware de Ken Kutaragi n'ont pas fait l'unanimité chez les développeurs qui se plaignaient de difficultés à programmer dessus.Et pourtant, rien ne nous avait préparer à ce qu'on allait avoir en 2001. On s'est pris plusieurs missiles Sarmat en pleine poire pour notre plus grand plaisirNon seulement c'était des hits en puissance au moment de leur sortie mais certains ont très bine vieillis et ont une excellente rejouabilité. je parlerai même pas de Silent Hill 2 et Metal Gear Solid 2 qui 21 ans après leur sortie sont encore considérés comme des références majeures du jeu vidéo.