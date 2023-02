Cet émulateur a été développé par SCEI et publié par KOEI pour sa chaîne PlayStation Broadband Navigator (PSBBN), un service réservé au Japon qui serait le précurseur de ce qui est devenu plus tard le PS3 Playstation Network (PSN).



Il a était conçu à l'origine pour ne fonctionner qu'avec le jeu de démonstration Bishi Bashi Special 3 et peut être considéré comme le prédécesseur de l'émulateur POPS pour PSP et PS3.



Un moyen a été trouvé pour le faire fonctionner avec des jeux autres que la démo Bishi Bashi, bien que l'émulateur fonctionne en l'état, il n'a pas été décodé en interne pour être utilisé avec le jeu Bishi Bashi Special 3.



L'émulateur fonctionne tel quel, il n'a pas été craqué en interne pour pouvoir y appliquer des modifications, actuellement les améliorations peuvent être appliquées en externe via le lanceur appelé POPStarter, qui a été créé par le développeur krHACKen.



L'émulateur fonctionne à la résolution native PSX de 240p, supporte les cartes mémoire virtuelles (VMC), le contrôle analogique, les vibrations, les pistes audio CD et le lissage de texture.



Il prend en charge le chargement de jeux par USB, Ethernet (SMB) et le disque dur interne.

Ce POPS contrairement au POPS PSP ou PS3 n'a pas de menu de réglage, vu qu'il n'a été conçu que pour ne faire tourner qu'une pauvre demo de jeu PS1 de 10 Mo.



Ayant désassemblé POPS et ayant vu comment $ony l'a codé, je pense qu'ils ont arrêté le développement de l'ému quand ils ont vu que la démo de Bishi Bashi Special 3 fonctionnait bien. Mais ça reste une monstrueuse pile de bugs.



Que dire de leur implémentation des VMC et de la variable %d sur disc0 ? Ça laisse supposer qu'ils comptaient surement continuer son développement et sortir des "PSone Classics" dans l'ère de la PS2...... avant la sortie fracassante du HDLoader qui les a poussé à vite virer cet émulateur du PSBBN. J'ai aussi remarqué que le ELF de POPS contient des backgrounds de menus inutilisés et.... une POLICE DE CARACTÈRE.... Bref, truc inachevé ou trucs bien planqués...

Je vous traduit un résumé vu sur un site espagnol.À part des bugs sur certains jeux qui sont régulièrement corrigés par la communauté (voir sur youtube "hugopocked popstarter"), les jeux fonctionnent au poil dessus.Comme indiqué, outre le lissage des textures et le chargement plus rapides des jeux (par défaut), POPStarter propose des cartes mémoires virtuelles et surtout un mode 480p.Sur les jeux NTSC, aucun soucis. Chrono Cross par exemple est plus net et affiche des couleurs plus vives qu'en 480i.Par contre c'est une bouillie de pixel qui s'affiche à l'écranMais ma grande surprise, c'est sur les jeux PAL. Hors certains jeux en 50Hz optimisé (Gran Turismo, Crash Bandicoot 2/3, etc.) qui ont le son accéléré (logique), sur les jeux en 50Hz le jeu s'affiche correctement à l'écran (pas de décalage comme avec CodeBreaker par exemple) et sont bien en 60hz.J'expliquerai tout dans un prochain tutoriel sur retrohack. Pour le moment, je suis en vacance et j'explore les possibilités de cette application. histoire de fournir de la documentation.