Installation composé de: colonnes Klipsch R-620F centrale Klipsch R-52C atmos Klipsch R-40SA surround Klipsch PRO-250-RPW-LCR caisson SVS SB-1000 PRO ampli Marantz SR-5015 consoles Xbox serie X et Playstation 5

posted the 02/19/2023 at 02:09 PM by calishnikov